快訊

賭颱風假驚奇「逆轉勝」！連鎖店嗨送1900隻烤雞：祈求全台平安

明天續放薔琵颱風假？氣象署最新風雨評估 21縣市達標

幼教風暴／代理師資擬鬆綁惹議 專業與人力如何取捨？

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風期間查賄不休息！台東里長參選人夫妻涉餐會賄選遭羈押

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市選戰再傳賄選案！檢方偵辦台東市張姓里長參選人及其現任里長陳姓配偶，涉嫌以舉辦餐會、免費招待選民飲宴方式行賄，檢察官指揮警方蒐證後，前天搜索兩人住處並拘提到案，同步傳喚12名參加餐會的選民作證。檢方漏夜訊問後，認定兩人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押，兩人均遭裁定羈押禁見。

地檢署指出，本案由檢察官林威霆、蘇烱峯指揮警察局台東分局偵辦，經蒐證後，於21日持法院核發的搜索票，前往張姓參選人及陳姓配偶住處搜索，並拘提兩名被告到案，同時傳喚12名參加餐會的選民說明。

檢察官漏夜訊問後，認為張、陳兩人均涉嫌觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求不正利益罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據，以及勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押。法院審理後，裁定兩人羈押並禁止接見、通信，其餘證人則請回。

地檢署強調，以免費餐會招待選民也可能涉及賄選，呼籲民眾切勿貪圖免費餐宴等不法利益，以免觸法。若發現疑似賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，或透過反賄選QR Code線上檢舉，共同維護選舉公平。

台東地檢署偵辦里長參選人夫妻涉嫌以免費餐會招待選民涉賄選案，兩人經檢方漏夜訊問後，遭法院裁定羈押禁見。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦里長參選人夫妻涉嫌以免費餐會招待選民涉賄選案，兩人經檢方漏夜訊問後，遭法院裁定羈押禁見。聯合報系資料照

2026九合一選舉 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金門某鎮代會主席涉現金買票賄選　檢方聲押獲准

1票1萬 竹縣橫山鄉長涉賄收押

桃園山地原住民市議員參選人涉餐會賄選　15萬交保

新竹縣橫山鄉長張志弘涉公務車私用、替特定參選人買票 檢聲押禁見

相關新聞

颱風夜不平靜！彰化鐵皮倉庫烈焰狂燒 強風助勢波及2汽車

颱風夜不平靜！彰化市中華西路一處鐵皮倉庫今天凌晨火警，由於堆放的都是易燃紙類及塑膠類等各式包裝材料，加上強風助勢，廠房付之一炬，並波及燒毀停在廠房外2輛汽車，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

新莊薑母鴨店颱風夜酒後爆衝突　7人對2人互毆全被法辦

新北市新莊區化成路上1間薑母鴨店，昨晚9時許2桌顧客共9人疑因酒後聊天音量問題發生口角進而爆發肢體衝突。新莊警趕抵時雙方已停手，隨即將9人帶回警局。雙方雖均不提告，但聚眾滋事已影響公共秩序，警方依妨害秩序罪嫌將9人送辦。

身體不適騎車就醫出意外 旗津機車騎士自撞人行道喪命

高雄市旗津區昨天晚間一名52歲的鄭姓男子因在家中突感到身體不適，試圖自行騎乘機車前往醫院就醫，不料沿旗津三路行駛途中，疑因身體極度不適導致車輛失控，直接自撞人行道摔倒在地，警方與救護人員接獲通報後迅速趕抵現場將其送醫搶救，仍不幸宣告不治。

颱風期間查賄不休息！台東里長參選人夫妻涉餐會賄選遭羈押

台東市選戰再傳賄選案！檢方偵辦台東市張姓里長參選人及其現任里長陳姓配偶，涉嫌以舉辦餐會、免費招待選民飲宴方式行賄，檢察官指揮警方蒐證後，前天搜索兩人住處並拘提到案，同步傳喚12名參加餐會的選民作證。檢方漏夜訊問後，認定兩人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押，兩人均遭裁定羈押禁見。

偷治喪遺物？ 通霄爭連任里長喊冤：幫忙姊夫家整理遺物

苗栗縣通霄鎮一名爭取連任陳姓里長遭指控涉嫌趁里民剛過世準備後事期間竊取財物，警方獲報偵辦後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦；不過，陳姓里長喊冤往生者是其姊夫，只是幫忙整理遺物，反咬PO文網友別有用心，懷疑可能跟競選對手有關。

北捷中山站外「公車追撞2汽車」 公車右切釀禍幸無人傷

台北市中山捷運站4號出口外的南京西路，昨天晚上發生公車與兩輛汽車的連環碰撞事故。一名男子開公車由東往西行駛，在變換車道途中，疑因未注意車前狀況與車距，先後擦撞兩輛汽車，所幸三方駕駛和公車乘客都未受傷，且均無酒駕或毒駕情事；詳細肇事原因待後續釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。