颱風期間查賄不休息！台東里長參選人夫妻涉餐會賄選遭羈押

台東市選戰再傳賄選案！檢方偵辦台東市張姓里長參選人及其現任里長陳姓配偶，涉嫌以舉辦餐會、免費招待選民飲宴方式行賄，檢察官指揮警方蒐證後，前天搜索兩人住處並拘提到案，同步傳喚12名參加餐會的選民作證。檢方漏夜訊問後，認定兩人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押，兩人均遭裁定羈押禁見。

地檢署指出，本案由檢察官林威霆、蘇烱峯指揮警察局台東分局偵辦，經蒐證後，於21日持法院核發的搜索票，前往張姓參選人及陳姓配偶住處搜索，並拘提兩名被告到案，同時傳喚12名參加餐會的選民說明。

檢察官漏夜訊問後，認為張、陳兩人均涉嫌觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求不正利益罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據，以及勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押。法院審理後，裁定兩人羈押並禁止接見、通信，其餘證人則請回。

地檢署強調，以免費餐會招待選民也可能涉及賄選，呼籲民眾切勿貪圖免費餐宴等不法利益，以免觸法。若發現疑似賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，或透過反賄選QR Code線上檢舉，共同維護選舉公平。