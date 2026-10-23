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偷治喪遺物？ 通霄爭連任里長喊冤：幫忙姊夫家整理遺物

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮一名爭取連任陳姓里長遭指控涉嫌趁里民剛過世準備後事期間竊取財物，警方獲報偵辦後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦；不過，陳姓里長喊冤往生者是其姊夫，只是幫忙整理遺物，反咬PO文網友別有用心，懷疑可能跟競選對手有關。

有網友昨在社群媒體上PO出一段屋內監視器畫面，畫面中有一名戴著鴨舌帽的男子，10月12日在住宅客廳茶几上翻動皮包。指控通霄鎮某里長「身為地方里長，本該是照顧里民、協助治喪的角色，竟然泯滅人性，趁里民家中剛過世、大體還在的悲痛時刻，進屋偷竊！這不僅觸犯法律，更嚴重違背社會道德。」並強調，畫面中坐在輪椅上的是往生者的妻子，因為失智導致無法言語，所以才會眼睜睜讓他人取走家中財物。

警方指出，10月14日接獲報案，稱通霄鎮一處住宅內財物遭竊，隨後立即展開調查，並調閱周邊監視器影像追查；經調閱監視器及蒐集相關跡證，掌握涉嫌人並查扣相關物證。陳姓里長（65歲）雖矢口否認偷竊犯行，但在陳的住處發現疑似贓物並查扣，全案已依竊盜罪嫌函送苗栗地檢察署偵辦中。

陳姓里長接受訪問指出，往生者是他姊夫，當天一早接獲消防隊電話，他據報前往協助治喪，因姊夫的子女未同住，當時大體還在一樓孝親房，他只是協助整理客廳一些雜物，否認取走財物，直到家屬趕回他才離去。

陳姓里長稱，網路PO出影片者並非姊夫家人，而是競選對手的同學，高度懷疑別有用心，可能是選舉有關連的手段。

陳姓里長涉嫌將喪家擺放茶几上一只黑色皮包取走。圖／民眾提供
陳姓里長涉嫌將喪家擺放茶几上一只黑色皮包取走。圖／民眾提供

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