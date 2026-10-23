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桃機5歲童與父母走散！移民官耐心安撫 助一家人團聚

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃機入境查驗大廳一名約5歲幼童因與父母走散，獨自在現場徘徊，神情慌張、眼眶泛淚，執勤移民官察覺異狀後，立即主動上前關懷。圖：移民署提供

桃園國際機場每日迎來來自世界各地的旅客，國境查驗現場除了肩負維護國境安全的重要任務，也時常需要即時處理旅客各種突發狀況。日前，桃機入境查驗大廳一名約5歲幼童因與父母走散，獨自在現場徘徊，神情慌張、眼眶泛淚。執勤移民官察覺異狀後，立即主動上前關懷，並展開協尋，在耐心安撫及同仁通力合作下，順利協助幼童與焦急的父母團聚，讓原本不安的尋親過程，畫下溫暖的句點。

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移民官順利協助幼童與焦急的父母團聚，讓原本不安的尋親過程，畫下溫暖的句點。圖：移民署提供

面對陌生的環境與人員，幼童起初顯得緊張害怕，不斷啜泣且不敢開口。移民官見狀，隨即蹲下身以溫和的語氣安撫，「不要怕，叔叔帶你找爸爸媽媽。」並且耐心陪伴孩子，逐步化解幼童的不安與恐懼。在移民官細心引導下，幼童逐漸放下戒心，小聲說出父親的電話號碼，成為協尋的重要線索。

取得聯絡線索後，移民官一方面安排同仁陪伴照顧幼童，一方面持續撥打電話聯繫家屬，並協調人員於入境大廳各處搜尋。過程中，雖因通訊收訊不佳，加上父母焦急尋找孩子，一度未能順利取得聯繫，但同仁仍持續努力、不放棄任何可能，最終成功聯繫上幼童父親。焦急的父母趕抵現場，確認孩子平安無恙後，終於放下心中大石，與孩子重逢團聚，並向現場移民官表達由衷的感謝。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬表示，移民官的職責不僅是執行入出國查驗、維護國境安全，更需要在繁忙的勤務中保持敏銳觀察，適時發現旅客需求，並以專業、耐心與同理心提供協助。該案因第一線人員主動察覺幼童異狀，透過細心安撫、積極協尋及團隊合作，協助一家人平安團圓，充分展現移民官戮力從公、為民服務的精神，讓每一位來到台灣的旅客，都能感受到國門服務的專業與溫暖。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃機5歲童與父母走散！移民官耐心安撫 助一家人團聚

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