埔子分隊到寶平日照中心辦理地震防災宣導活動。圖：埔子分隊提供

桃園市消防局第一大隊埔子分隊於今（22）日前往轄內寶平日照中心辦理地震防災宣導活動。適逢88年10月22日嘉義大地震的第27周年，當時嘉南地區發生芮氏規模6.4地震，造成建物受損及人員受傷，埔子分隊再次提醒社會各界，地震防災準備不可鬆懈。

埔子分隊此次特別聚焦於工作人員的防震整備與避難引導能力，協助機構提升地震發生時的應變效能。圖：埔子分隊提供

考量寶平日照中心主要提供失智症長者日間照顧服務，長者因認知、理解及行動能力退化，面對突發搖晃、國家級警報之聲響及環境變化時，較可能出現恐慌、抗拒或僵直等反應，因此埔子分隊此次特別聚焦於工作人員的防震整備與避難引導能力，協助機構提升地震發生時的應變效能。

埔子分隊表示，日照中心平時人員活動頻繁，應從日常環境管理落實防震工作，包括固定櫃體及置物架等家具、避免於高處或逃生動線上堆放過多雜物、定期檢查門窗、玻璃、照明設備及用電設施是否穩固等，方能降低人員遭掉落物品砸傷之機率。工作人員亦應於地震發生時依住民當下狀態，掌握「坐、護、穩」，優先協助長者坐穩不跌倒，使用枕頭或軟墊保護頭部，最後是幫忙住民穩定姿勢及安撫情緒，待地震停止後依現場狀況進行人員清查與疏散，切勿於強震搖晃期間急於移動，徒增受傷風險。

埔子分隊長何家瑋表示，失智症長者在災害情境中，未必能立即理解指令或配合避難，因此機構平時應透過演練，讓工作人員熟悉分工及引導流程。地震發生後，可運用簡短、明確且重複的指令安撫長者，並視長者個別狀況安排陪同與協助，防止因驚慌失措而任意移動致生危險。因此將地震防災應變結合工作日常的專業照顧，才能在災害來臨時，爭取最寶貴的應變與避難時間，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智長輩遇強震如何避難？桃消埔子分隊赴日照中心宣導