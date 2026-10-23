薔琵颱風來襲桃園停班停課 張善政坐鎮災變中心部署防颱

桃園市長張善政前往消防局主持「薔琵颱風」災害應變中心工作會議。圖：桃園市消防局提供

因應薔琵颱風來襲，桃園市災害應變中心今（22）日下午5時30分提升為一級開設，市長張善政晚間前往消防局主持第一次工作會議，盤點各局處防颱整備情形，並透過視訊與各區公所連線。張善政表示，依最新氣象預報，明（23）日桃園全市風力均達停班停課標準，部分地區雨量也達標，市府已宣布明日停止上班、上課，並加強沿海防強風、山區預防性撤離及各項防汛整備。

張善政指出，薔琵颱風目前位於外海，移動及轉向速度較預期緩慢，仍可能對台灣本島造成影響，各單位不可因過去颱風災情較輕微而掉以輕心，尤其山區應提前掌握保全對象，落實預防性撤離，確保市民生命財產安全。

中央氣象署今日上午11時30分發布薔琵颱風陸上颱風警報，預估23日至24日上午風雨影響較為顯著，北部及東北部沿海須防範強陣風及長浪，山區則應留意強降雨可能引發的土石流、落石及道路坍方等災害。

張善政表示，新屋、觀音、大園及蘆竹等4個沿海行政區，應特別留意強風造成路樹倒塌及道路阻塞，相關單位須在確保人員安全的前提下儘速排除障礙。各區公所也應備妥沙包等防災物資，工務局養護工程處及環保局則須於明日上午再次巡檢排水道、排水孔及地下道，降低積淹水風險。

市府在颱風來襲前已完成多項防汛部署，包括於8處易淹水地點預先布設9台抽水機、8處滯洪池提前放水，以增加蓄洪空間，並備妥約2萬5000個沙包供各區公所領取。全市41處水患自主防災社區也已啟動自主巡查，加強掌握地方排水及積淹水情形。

山區防災方面，水務局表示，桃園共有53條土石流潛勢溪流，保全對象522人，其中復興區有31條、保全對象202人；復興區另有5處大規模崩塌潛勢區，保全對象473人。民政局指出，全市土石流及大規模崩塌保全對象合計995人，已將名冊提供桃園、龜山、大溪及復興等區公所掌握，復興區公所並已於今日下午2時啟動預防性疏散撤離作業。

水務局說明，土石流發布黃色警戒時，將通知區公所勸離民眾；達紅色警戒時，則依法辦理強制疏散，必要時同步實施道路封閉。社會局也已針對復興區華陵、三光及高義等3里、9處易成孤島地區，預備開設10處避難收容處所，並確認民生物資運補車輛及路線，以因應交通中斷及居民安置需求。

消防局表示，目前已整備消防人力1704人、救災車輛254輛及救生船艇54部，並要求外勤單位加強救災器材、備用油料及人力整備，同時協調海巡及警察單位勸離觀浪民眾與登山客。

警察局指出，各分局災害應變小組已同步開設，第一梯次可支援警力306人，最大支援警力612人，另可動員義勇警察1436人、民防人員1144人、守望相助隊12289人及義交979人，投入災害應變及交通疏導工作。

交通運輸方面，交通局表示，明日停班停課期間，市區公車將優先維持主要幹線及乘車需求較高路線，採減班方式行駛；客運業者則依實際風雨狀況調整班次，必要時縮駛或停駛。各區免費公車、桃小巴、幸福巴士及觀光巴士路線則全面停駛。

桃園捷運公司公告，10月23日全天取消機場捷運直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距，A1台北車站及A3新北產業園區站的預辦登機與行李託運服務也將全天暫停，各車站轉乘停車場則維持營運。若颱風期間風速達到相關安全標準，列車將視情況降速或暫停營運，提醒旅客搭車前留意最新公告。

捷運工程局也已完成各工區防颱檢查，目前備有抽水機136台、發電機17台、沙包2890包及救生艇1台，因應可能發生的積淹水災情。

供電整備方面，台電桃園區處已啟動防颱應變機制，備妥搶修人力253人、各類搶修車輛138輛、發電機38具及抽水機64具，並針對19條較常發生停電的弱點饋線加強巡視。張善政也要求台電在確保搶修人員安全的前提下，儘速處理停電事故，減少對民生的影響。

市區防汛部分，環保局指出，已完成約900公里易淹水道路側溝清理，10月19日至21日共動員177人次，巡檢334處易淹水地點，颱風過境後將動員12區清潔中隊清理環境，力拚24小時內恢復市容。工務局則已針對轄管994座公園及五大重劃區建立災情通報與廠商聯繫機制，確保災害發生時能迅速處置。

都市發展局已要求各建築工地完成防颱整備，並透過建管處APP回報執行情形，同時通知社區管理委員會加強建築物及公共設施安全檢查。經濟發展局則已通知工業區服務中心、廠商協進會及各大市場做好防汛準備，並成立應變小組，協調供水、供電及民生物資相關問題。農業局也已通知各農漁會、產業團體及產銷班加強防颱措施。

醫療服務方面，衛生局表示，桃園轄內11家急救責任醫院急診均正常運作，可提供緊急傷病患醫療處置。停班停課期間，各醫院門診開診情形將公告於衛生局網站，提醒有就醫需求的民眾先行查詢。

教育局已要求各級學校完成防汛整備，並透過LINE防災群組及網路表單掌握校園災情；原住民族行政局則持續督導復興區災害應變中心落實防災及撤離工作。

此外，受颱風影響，原訂10月24日登場的2026桃園萬聖城活動將延期辦理，演唱會延至10月26日舉行，「史努比見面會」時間另行公告。10月25日是否開展，將視24日現場復原進度決定；原訂10月26日下午3時起舉辦的兩場劇團及定目劇演出，則改至10月30日辦理。2026大溪豆干旅遊節集章活動及珍珠海岸週末出團行程，也將依停班停課相關規定暫停辦理。

觀光旅遊局另公告，宇內溪野溪溫泉區、小烏來天空步道、後慈湖園區、拉拉山巴陵古道生態園區及馬崙砲臺等景點，自10月23日起實施預警性休園，拉拉山及東眼山國家森林遊樂區也同步休園。角板山、小烏來及羅浮北橫旅遊接駁車則自10月24日起停駛，恢復開放及復駛時間將視天候與道路安全情形另行公告。

市府表示，1999話務中心已調整颱風期間人力配置，並透過災防快訊網頁及災防專區發布最新訊息。市府將持續掌握颱風動態及各地災情，滾動調整應變措施，呼籲市民減少不必要外出，提前做好防颱準備。

本文章來自《桃園電子報》。原文：薔琵颱風來襲桃園停班停課 張善政坐鎮災變中心部署防颱