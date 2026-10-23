台中拖吊違停車內有2幼童 警缺失咎責家長通報社政

台中市交通警察大隊日前拖吊一台併排違規停在豐原區中正路的車輛，途中經民眾提醒，發現車內有2名幼童，立刻停車安置幼童並通知家長接回。員警缺失依規咎責，家長違規部分通報社政機關。

台中市交通警察大隊今天表示，18日會同交通局人員執行違規停車拖吊作業。豐原區中正路發現併排違規停車，因該車熄火且車窗隔熱紙反光，無法明視車內狀況，未能發現車內尚有2名幼童。車輛拖吊回保管場途中，經民眾告知狀況，立即停車妥適安置幼童並由家長接回，全程幼童安全無受傷。

警方強調，再次要求執行拖吊作業人員，在拖吊作業前應確實確認被拖吊車輛車內無人，若拖吊過程中發現車內仍有幼童，應立即停止拖吊，並將車輛停放在無妨礙人車通行的地點，同時聯繫家長接回幼童。

警方表示，本案員警缺失部分將依規究責，並加強宣導施教。車輛交通違規部分，將依事證及法定要件審認後依規辦理。家長疑有違反兒童及少年福利與權益保障法部分，已通報社政機關依權責處理。呼籲家長切勿將幼童單獨留置車內，以避免觸法或發生危險。