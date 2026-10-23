快訊

薔琵「6」字形颱風 鄭明典：共伴雲帶恐卡宜蘭和蘇花 憂出現打轉現象

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

聽新聞
0:00 / 0:00

台中拖吊違停車內有2幼童 警缺失咎責家長通報社政

中央社／ 記者趙麗妍台中23日電

台中市交通警察大隊日前拖吊一台併排違規停在豐原區中正路的車輛，途中經民眾提醒，發現車內有2名幼童，立刻停車安置幼童並通知家長接回。員警缺失依規咎責，家長違規部分通報社政機關。

台中市交通警察大隊今天表示，18日會同交通局人員執行違規停車拖吊作業。豐原區中正路發現併排違規停車，因該車熄火且車窗隔熱紙反光，無法明視車內狀況，未能發現車內尚有2名幼童。車輛拖吊回保管場途中，經民眾告知狀況，立即停車妥適安置幼童並由家長接回，全程幼童安全無受傷。

警方強調，再次要求執行拖吊作業人員，在拖吊作業前應確實確認被拖吊車輛車內無人，若拖吊過程中發現車內仍有幼童，應立即停止拖吊，並將車輛停放在無妨礙人車通行的地點，同時聯繫家長接回幼童。

警方表示，本案員警缺失部分將依規究責，並加強宣導施教。車輛交通違規部分，將依事證及法定要件審認後依規辦理。家長疑有違反兒童及少年福利與權益保障法部分，已通報社政機關依權責處理。呼籲家長切勿將幼童單獨留置車內，以避免觸法或發生危險。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

女車主欠交通罰款、通行費237筆逾8萬 停車露餡被查封馬上辦分期

北市23日關閉水門 即起開放全市紅黃線有條件停車

薔琵來襲！北市水門晚間6時起只出不進 周邊紅黃線有條件停車

合歡山連假管制來了！凌晨上山小客車未滿3人「連翠峰都過不了」

相關新聞

颱風夜不平靜！彰化鐵皮倉庫烈焰狂燒 強風助勢波及2汽車

颱風夜不平靜！彰化市中華西路一處鐵皮倉庫今天凌晨火警，由於堆放的都是易燃紙類及塑膠類等各式包裝材料，加上強風助勢，廠房付之一炬，並波及燒毀停在廠房外2輛汽車，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

偷治喪遺物？ 通霄爭連任里長喊冤：幫忙姊夫家整理遺物

苗栗縣通霄鎮一名爭取連任陳姓里長遭指控涉嫌趁里民剛過世準備後事期間竊取財物，警方獲報偵辦後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦；不過，陳姓里長喊冤往生者是其姊夫，只是幫忙整理遺物，反咬PO文網友別有用心，懷疑可能跟競選對手有關。

北捷中山站外「公車追撞2汽車」 公車右切釀禍幸無人傷

台北市中山捷運站4號出口外的南京西路，昨天晚上發生公車與兩輛汽車的連環碰撞事故。一名男子開公車由東往西行駛，在變換車道途中，疑因未注意車前狀況與車距，先後擦撞兩輛汽車，所幸三方駕駛和公車乘客都未受傷，且均無酒駕或毒駕情事；詳細肇事原因待後續釐清。

影／高雄男大生問旁人「看啥？」 當街被攔下打傷

張姓男大生19日傍晚騎機車行經高市山東街時，突遭人攔下毆打，致肩、頸擦挫傷，家屬在網路貼文質疑，「高雄治安怎麼回事？小孩在高雄念大學，在路上正常騎車也沒怎樣，突然被人攔下來打」；警方指出，張男和吳姓男子停等紅燈起口角遭打傷已提告。

轟然巨響！台南萬年殿高空煙火流彈波及 派出所車棚「開天窗」

台南灣裡萬年殿舉辦18年一次的王醮，昨晚施放高空煙火時，「碰！」一聲巨響，市警六分局灣裡派出所停車棚遭波及，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷，剛好消防局灣裡分隊即在隔壁，消防員爬上牆壁探視狀況，持水桶將煙火落下炮屑火星給撲滅。

薔琵颱風吹落麥當勞招牌？ 大甲警到場查證假的：AI生成

薔琵颱風來襲前，台中海線昨晚到今天都風勢強烈，網路流傳一張大甲區麥當勞招牌掉落的照片，大甲警分局立即到場查證，澄清這是AI生成照片，呼籲民眾不要再轉傳，避免誤導引起恐慌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。