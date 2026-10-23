颱風薔琵來襲 騎車自摔等交通事故受傷最多

中央災害應變中心今天表示，颱風薔琵襲台期間，統計全台傷亡案，共1人死亡、94人受傷，受傷人數比昨晚增加52人，以騎機車自摔或交通事故30人最多。

中央災害應變中心上午召開第5次工作會報，總統賴清德到場聆聽各部會針對颱風薔琵因應作為，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人列席。

依中央災害應變中心資料，統計至上午6時30分，颱風薔琵襲台期間，全台發生1人死亡、94人受傷。死亡案為屏東縣琉球鄉沙灘有男子被海浪捲走案，受傷部分較昨晚的42人，增加52人。

颱風襲台期間造成94人受傷，以騎機車自摔或交通事故30人最多，其次是跌倒16人、被看板或路樹等物體砸傷10人，其餘一般受傷送醫案。傷者包含2名越南籍、1名印尼籍。

中央災害應變中心指出，發生在屏東縣琉球鄉美人洞下方沙灘1名男子死亡案，當地警消22日近中午獲報有民眾遭浪捲走，下午2時許尋獲已無生命跡象，送醫搶救後下午5時許宣告死亡。

中央災害應變中心統計至今天上午8時，全台疏散撤離共1286人，分別為花蓮縣576人、宜蘭縣351人、新北市278人、桃園市79人、南投縣1人、雲林縣1人。花蓮縣疏散撤離人數含萬里溪堰塞湖共113人。

中央災害應變中心指出，針對颱風期間進山域管制區及國家公園入園部分，統計至上午8時，入山入園共1577人，6人已在山區安全住宿，其餘人皆已下山。

至於坡地易致災區域，包含台北市士林北投文山區、新北市烏來石碇金山瑞芳汐止等區、基隆市七堵等區、桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣等8縣市共27鄉鎮市區，以新北市9處行政區最多。

針對土石流及大規模崩塌警戒區，中央災害應變中心統計至上午6時30分，針對宜蘭縣發布44條黃色警戒土石流潛勢溪流。

中央災害應變中心表示，颱風薔琵主要影響台灣為今天到明天，北部、東北部、離島及全台沿海空曠區域須留意強陣風造成意外。

此外，受颱風外圍環流影響，東部、東北部及北海岸等沿海地區須留意長浪，民眾勿至海邊觀浪。主要降雨區為北部、東北部、中北部山區，須留意短延時強降雨導致積淹水災情，沿海低窪地區嚴防海水倒灌。針對花蓮縣萬里溪堰塞湖，會持續監控雨量及水位變化，適時以細胞廣播平台發送預警資訊。