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影／高雄男大生問旁人「看啥？」 當街被攔下打傷
張姓男大生19日傍晚騎機車行經高市山東街時，突遭人攔下毆打，致肩、頸擦挫傷，家屬在網路貼文質疑，「高雄治安怎麼回事？小孩在高雄念大學，在路上正常騎車也沒怎樣，突然被人攔下來打」；警方指出，張男和吳姓男子停等紅燈起口角遭打傷已提告。
網路社群Threads有網友貼文指，「高雄治安怎麼回事？小孩在高雄念大學，在路上正常騎車也沒怎樣，突然被人攔下來打」；原PO附上影片只見一輛機車雙載男女被另輛騎機車的男子攔下去路，雙方起口角後男子動手。
轄區三民一警分局指出，該起糾紛發生在19日傍晚5時15分，經警方了解，當時張姓男子（19歲）騎機車載女性友人在山東街停等紅燈，吳姓男子（44歲）騎機車停在旁邊，朝張男2人看了一眼，張回「看啥？」吳稱「不能看喔，來前面停一下」。
沒料，張男停好車後，雙方就衍生肢體衝突，過程中造成張肩、頸擦挫傷，吳未受傷，張男事後堅持提告傷害，警方受理後，已函送高雄地檢署偵辦。
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