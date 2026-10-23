快訊

薔琵「6」字形颱風 鄭明典：共伴雲帶恐卡宜蘭和蘇花 憂出現打轉現象

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

聽新聞
0:00 / 0:00

轟然巨響！台南萬年殿高空煙火流彈波及 派出所車棚「開天窗」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南灣裡萬年殿舉辦18年一次的王醮，昨晚施放高空煙火時，「碰！」一聲巨響，市警六分局灣裡派出所停車棚遭波及，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷，剛好消防局灣裡分隊即在隔壁，消防員爬上牆壁探視狀況，持水桶將煙火落下炮屑火星給撲滅。

台南市警六分局表示，昨晚7時50分許，灣裡知名大廟施放的高空煙火流彈造成派出所汽車停車棚破損，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷。

警方指出，廟方主委對於造成派出所車棚損壞深感抱歉，表達願意賠償損失，並立即派員到場，找來廠商處理；目前車棚受損部分已全部修復完成。

「今天的高空煙火真的太炸裂了，直接把警察局的停車棚炸了！」有人在Threads發文，指灣裡派出所停車棚遭煙火波及，破一個大洞。目擊者說，原本5分鐘的煙火，少1分鐘多膛炸一顆，低空把旁邊派出所停車棚直接炸掀了。

附近居民指出，正在錄高空煙火，錄到一半，警察局那被炸裂，「碰！」超大聲嚇一跳，希望一切平安無事。也有人說，可能是颱風來襲前風勢增強，導致高空煙火流彈被風吹偏。

台南灣裡萬年殿昨晚施放高空煙火時，市警六分局灣裡派出所停車棚遭波及，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台南灣裡萬年殿昨晚施放高空煙火時，市警六分局灣裡派出所停車棚遭波及，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷。圖／讀者提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巨浪太猛！台東南迴台9線數小時連2起事故 轎車遭襲撞爛

竹北深夜傳巨響 高鐵區電動車充電樁爆炸起火

颱風夜板橋大樓火警 獨居長者嗆傷送醫、3鄰居順利脫困

台中清水大火 強風助長濃密黑煙竄天　清水警迅速部署交通疏導

相關新聞

颱風夜不平靜！彰化鐵皮倉庫烈焰狂燒 強風助勢波及2汽車

颱風夜不平靜！彰化市中華西路一處鐵皮倉庫今天凌晨火警，由於堆放的都是易燃紙類及塑膠類等各式包裝材料，加上強風助勢，廠房付之一炬，並波及燒毀停在廠房外2輛汽車，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

偷治喪遺物？ 通霄爭連任里長喊冤：幫忙姊夫家整理遺物

苗栗縣通霄鎮一名爭取連任陳姓里長遭指控涉嫌趁里民剛過世準備後事期間竊取財物，警方獲報偵辦後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦；不過，陳姓里長喊冤往生者是其姊夫，只是幫忙整理遺物，反咬PO文網友別有用心，懷疑可能跟競選對手有關。

北捷中山站外「公車追撞2汽車」 公車右切釀禍幸無人傷

台北市中山捷運站4號出口外的南京西路，昨天晚上發生公車與兩輛汽車的連環碰撞事故。一名男子開公車由東往西行駛，在變換車道途中，疑因未注意車前狀況與車距，先後擦撞兩輛汽車，所幸三方駕駛和公車乘客都未受傷，且均無酒駕或毒駕情事；詳細肇事原因待後續釐清。

影／高雄男大生問旁人「看啥？」 當街被攔下打傷

張姓男大生19日傍晚騎機車行經高市山東街時，突遭人攔下毆打，致肩、頸擦挫傷，家屬在網路貼文質疑，「高雄治安怎麼回事？小孩在高雄念大學，在路上正常騎車也沒怎樣，突然被人攔下來打」；警方指出，張男和吳姓男子停等紅燈起口角遭打傷已提告。

轟然巨響！台南萬年殿高空煙火流彈波及 派出所車棚「開天窗」

台南灣裡萬年殿舉辦18年一次的王醮，昨晚施放高空煙火時，「碰！」一聲巨響，市警六分局灣裡派出所停車棚遭波及，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷，剛好消防局灣裡分隊即在隔壁，消防員爬上牆壁探視狀況，持水桶將煙火落下炮屑火星給撲滅。

薔琵颱風吹落麥當勞招牌？ 大甲警到場查證假的：AI生成

薔琵颱風來襲前，台中海線昨晚到今天都風勢強烈，網路流傳一張大甲區麥當勞招牌掉落的照片，大甲警分局立即到場查證，澄清這是AI生成照片，呼籲民眾不要再轉傳，避免誤導引起恐慌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。