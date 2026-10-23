轟然巨響！台南萬年殿高空煙火流彈波及 派出所車棚「開天窗」

台南灣裡萬年殿舉辦18年一次的王醮，昨晚施放高空煙火時，「碰！」一聲巨響，市警六分局灣裡派出所停車棚遭波及，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷，剛好消防局灣裡分隊即在隔壁，消防員爬上牆壁探視狀況，持水桶將煙火落下炮屑火星給撲滅。

台南市警六分局表示，昨晚7時50分許，灣裡知名大廟施放的高空煙火流彈造成派出所汽車停車棚破損，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷。

警方指出，廟方主委對於造成派出所車棚損壞深感抱歉，表達願意賠償損失，並立即派員到場，找來廠商處理；目前車棚受損部分已全部修復完成。

「今天的高空煙火真的太炸裂了，直接把警察局的停車棚炸了！」有人在Threads發文，指灣裡派出所停車棚遭煙火波及，破一個大洞。目擊者說，原本5分鐘的煙火，少1分鐘多膛炸一顆，低空把旁邊派出所停車棚直接炸掀了。

附近居民指出，正在錄高空煙火，錄到一半，警察局那被炸裂，「碰！」超大聲嚇一跳，希望一切平安無事。也有人說，可能是颱風來襲前風勢增強，導致高空煙火流彈被風吹偏。