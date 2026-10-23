薔琵颱風來襲 台中住宅火警救出1燒燙傷婦人

台南灣裡萬年殿舉辦18年一次的王醮，昨晚施放高空煙火時，「碰！」一聲巨響，市警六分局灣裡派出所停車棚遭波及，棚頂出現一個大洞，所幸無人受傷，剛好消防局灣裡分隊即在隔壁，消防員爬上牆壁探視狀況，持水桶將煙火落下炮屑火星給撲滅。

2026-10-23 09:57