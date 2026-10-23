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薔琵颱風來襲 台中住宅火警救出1燒燙傷婦人
薔琵颱風已帶來強風，台中市大雅區今天凌晨發生住宅火警，一樓客廳火煙竄出，消防隊員從一樓後側房間救出67歲婦人，她左手掌被燙傷送醫治療，起火原因由消防火調人員調查中。
台中市消防局今天凌晨2時10分獲報，中市大雅區民生路三段住宅火警案，派遣第一大隊、轄區大雅分隊等共計5個單位，出動各式消防車輛12輛、消防人員29名，現場由第一大隊組長陳彥翰擔任指揮官。
消防隊員到場發現現場為2樓RC建物、3樓鐵皮加蓋，1樓客廳有火煙竄出。消防隊員凌晨2時20分到達現場，火勢2時29分控制、2時31分撲滅。
消防隊員在1樓後側房間接觸1名67歲婦人，她左手掌約1%二度燙傷，意識清楚，由消防局救護車預防性送醫送往衛生福利部豐原醫院救治。現場燃燒1樓客廳雜物，燃燒面積約10平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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