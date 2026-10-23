颱風夜不平靜！彰化鐵皮倉庫烈焰狂燒 強風助勢波及2汽車

颱風夜不平靜！彰化市中華西路一處鐵皮倉庫今天凌晨火警，由於堆放的都是易燃紙類及塑膠類等各式包裝材料，加上強風助勢，廠房付之一炬，並波及燒毀停在廠房外2輛汽車，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局在今天凌晨4時18分接獲報案，指彰化市中華西路601巷發生火警，立即出動消防車15輛、救護車1輛、救災機器人1台，消防人員37名趕到現場，由第一大隊副大隊長江錦松指揮搶救。

消防人員到達，發現火場是1層樓鐵皮倉庫，存放紙類及塑膠類等各式包裝材料，燃燒面積為100平方公尺，由於當時強風侵襲，大火並燒毀停在廠外2輛汽車，經消防人員布線搶救，5時19分現場火勢完全熄滅，燃燒面積約50平方公尺，無人員受傷受困。

彰化市中華西路一處鐵皮倉庫今天清晨火警，因強風助勢，廠房付之一炬，並波及燒毀停在廠房外2輛汽車。圖／消防局提供

彰化市中華西路一處鐵皮倉庫今天清晨火警，因強風助勢，廠房付之一炬，並波及燒毀停在廠房外2輛汽車。圖／消防局提供