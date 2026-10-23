颱風夜板橋大樓火警 獨居長者嗆傷送醫、3鄰居順利脫困

新北市板橋區萬板路一棟11層樓集合式住宅，今凌晨零時14分許突發火災。新北市消防局接獲通報後，立即出動40輛救災車輛及92名消防人員趕赴現場展開搶救。海山警分局埔墘派出所亦迅速派遣8名警力，於周邊進行交通疏導管制與人員疏散作業。

現場1樓火勢猛烈並冒出大量濃煙，搜救人員迅速鎖定目標，優先於隔壁2樓成功救出3名受困民眾。然而，消防人員於1樓起火戶內搜救時，發現一名年約60多歲的男子，救出時已無呼吸心跳（OHCA），隨即送往醫院全力救治。

據鄰居透露，該名傷者為獨居長者，警方目前已緊急聯繫其家屬以處理後續事宜。現場火勢目前已順利撲滅，詳細起火原因與財物損失，仍待消防局火災鑑識中心進一步調查釐清。

新北市板橋區萬板路一棟11層樓集合式住宅，今凌晨零時14分許突發火災。新北市消防局出動40輛救災車輛及92名到場，從起炎戶救出受困火場嗆傷的獨居男子送醫搶救。記者王長鼎／翻攝

新北市板橋區萬板路一棟11層樓集合式住宅，今凌晨零時14分許突發火災。新北市消防局出動40輛救災車輛及92名到場，從起炎戶救出受困火場嗆傷的獨居男子送醫搶救。記者王長鼎／翻攝