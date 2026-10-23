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竹北深夜傳巨響 高鐵區電動車充電樁爆炸起火

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

電動車充電站爆炸！新竹縣消防局今晚獲報，高鐵特區六家五路一處路邊充電站突然爆炸冒煙，現場一度傳出「砰砰砰」多聲巨響。消防人員獲報趕抵灌救，火勢約晚間11時許撲滅，所幸未傳人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步調查。

新竹縣消防局表示，今晚10時許接獲通報，竹北市嘉政一街與六家五路一段附近路邊電動車充電站發生火警，現場充電設備爆炸、冒煙，消防人員立即到場搶救，目前火勢已撲滅，後續將進一步釐清起火原因。

目擊民眾表示，事發當時突然聽見「砰砰砰」數聲巨響，隨後發現路旁充電設備冒煙起火，讓附近民眾相當驚嚇。

竹北市民代表彭竣志也到場關心。他表示，約晚間10時40分接獲充電站爆炸通報，消防人員隨即趕抵處理，約晚間11時初完成滅火，目前現場正調查起火原因，後續仍待消防單位進一步釐清。

新竹縣竹北高鐵特區今晚驚傳電動車充電站爆炸冒煙，消防人員趕抵灌救，火勢已於晚間11時許撲滅。圖／竹北市民代表彭竣志提供
新竹縣竹北高鐵特區今晚驚傳電動車充電站爆炸冒煙，消防人員趕抵灌救，火勢已於晚間11時許撲滅。圖／竹北市民代表彭竣志提供

新竹縣竹北高鐵特區今晚驚傳電動車充電站爆炸冒煙，消防人員趕抵灌救，火勢已於晚間11時許撲滅。圖／竹北市民代表彭竣志提供
新竹縣竹北高鐵特區今晚驚傳電動車充電站爆炸冒煙，消防人員趕抵灌救，火勢已於晚間11時許撲滅。圖／竹北市民代表彭竣志提供

新竹縣竹北高鐵特區今晚驚傳電動車充電站爆炸冒煙，消防人員趕抵灌救，火勢已於晚間11時許撲滅。圖／竹北市民代表彭竣志提供
新竹縣竹北高鐵特區今晚驚傳電動車充電站爆炸冒煙，消防人員趕抵灌救，火勢已於晚間11時許撲滅。圖／竹北市民代表彭竣志提供

充電樁 高鐵 爆炸

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