竹北深夜傳巨響 高鐵區電動車充電樁爆炸起火

花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，最高近五千萬元，檢方漏夜偵訊後，昨將蕭男、官男等八人依貪汙罪嫌聲押禁見，晚間官已被羈押。另有范姓人員等五人分別以十萬至五十萬元交保，另二人涉洗錢罪嫌，各以十萬元及廿五萬元交保。

2026-10-23 00:12