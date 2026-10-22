男小琉球自由潛水疑遭離岸流捲走 海陸空搜救尋獲無生命跡象

薔琵颱風前夕，屏東縣琉球鄉不平靜，繼一早公船擱淺，上午11時許，新北20歲林姓男子跟女性友人到美人洞自由潛水，林男疑遭離岸流捲走，警消、海巡獲報擴大搜索，下午2時25分發在美人洞外海100公尺發現林男，已無生命跡象，送醫搶救，情況不樂觀。

據了解，兩人今一起自由潛水，女潛伴說先回岸上，林男告訴女潛伴，他再潛一下。女方跟他說，不要潛太遠，她就先上岸。女潛伴上岸後，發現林男疑被強勁海流帶離岸際，越帶越遠，趕緊報案。

消防人員抵達現場，已看不到林男蹤跡。海巡獲報後，啟動海陸空聯合搜救應變機制，調派岸巡兵力、線上巡邏艇馳援，協調民間救難協會與娛樂船針對周遭海域地毯式廣域搜尋。

下午2時25分，娛樂漁船「琉潛號」潛水人員在美人洞海域發現漂流林男，海巡同仁與救難協會人員將林男接駁登船，已無意識，船艇上實施心肺復甦術急救返航；船艇在下午2時33分返抵白沙漁港碼頭，交由琉球消防分隊救護車載送至琉球鄉衛生所搶救。

衛生所初步處置後，爭取醫療急救黃金時間，救護船「慈航輪」海上轉診，下午抵達鹽埔漁港碼頭，交由東港消防分隊救護車，下午3時57分送抵東港安泰醫院急診室接續急救。情況仍不樂觀。

第五岸巡隊表示，外島海域水文複雜且受潮汐、洋流及風浪影響甚鉅，民眾從事各類水域親水活動，務必審慎評估體能與海象，遵守水域安全規定，勿冒險涉足危險深水區或強流海域。

警消、海巡獲報擴大搜索，在距離美人洞沙灘外海約100公尺發現林男，已無生命跡象，送醫搶救。圖／海巡提供

警消、海巡獲報擴大搜索，在距離美人洞沙灘外海約100公尺發現林男，已無生命跡象，送醫搶救。圖／海巡提供

警消、海巡獲報擴大搜索，在距離美人洞沙灘外海約100公尺發現林男，已無生命跡象，送醫搶救。圖／海巡提供