台中嚴重車禍！7旬翁坐輪椅斑馬線上遭左轉車掃落 3人傷急送醫

台中市中區今發生嚴重車禍，黃姓男子駕駛1輛小客車左轉時未注意行人，直接朝推輪椅走行人穿越道的3人撞擊，釀坐輪椅的78歲王姓老翁重摔在地，一旁妻子、外籍看護也彈上引擎蓋再分別跌落，警消獲報趕緊將3人送醫，黃經查無酒駕、毒駕，將依未禮讓行人開罰、吊照。

台中第一分局今下午3點多獲報，中區市府路、成功路有車禍，經查黃男（31歲）左轉時疑似未注意，撞上正在過馬路的3人。

路口監視器也拍下，黃駕駛的黑色小客車左轉時幾乎未減速，迎面朝推輪椅的王婦（75歲）、外籍女看護，及坐在輪椅上的王翁（78歲）撞上，造成王翁的輪椅轉的180度後，整個人再從輪椅上重重跌落，一度倒在柏油路上無法動彈。

王婦、女看護也因猛烈撞擊，雙雙彈上引擎蓋遭推行數公尺後，再從車上掉落地面，黃撞擊3人後才緊急剎車停下。

消防第一時間到場時，遭撞的3人均有意識，緊急將其送往中國醫藥大學附設醫院救護；警方對肇事的黃男施以酒測、毒駕快篩，均未發現有酒駕、毒駕情勢。

警方表示，將依道路交通管理處罰條例第44條第4項，對黃男處1萬8000元以上，3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至2年。

案發現場。記者曾健祐／翻攝