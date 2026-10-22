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紀錄片「愛子歸來」走入台南監獄 要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南監獄邀請導演李靖惠今天為服刑收容人播映紀錄片電影「愛子歸來」（Come Home, My Child），期盼影片中展現的無私母愛及導演耗時十年的生命凝視，期待觸動收容人內心深處，讓高牆兩端都能感受到家的溫暖與接納。

導演李靖惠歷時十年跨國拍攝紀錄片「愛子歸來」，記錄主角「楊媽媽」20多年來為美國高牆內被遺忘、判處百年刑期的華裔重刑犯書寫超過一萬封信的真實故事，並以楊媽媽及受刑人家屬人生故事與課題，以愛為主題貫穿整部電影。

台南監獄表示，紀錄片是法務部矯正署與更生團契等公益單位合作推出，楊媽媽的故事證明了這世界上永遠有人不放棄你們，希望這部電影能成為一扇窗，讓收容人看見改變的可能，勇敢面對未來。

南監教化科表示，近年「積極落實長時間、有系統的家庭支持處遇」，從日常的書信引導、電話懇親，到定期家庭聯絡與親情輔導，都是為了協助收容人修復與家人關係。

教化科說，許多收容人因一時迷惘走錯路，自覺被社會與家人拋棄，家人也常在不解與創傷中築起心牆。希望這部紀錄片喚醒收容人對愛與接納的渴望，更要在這段漫長的復歸路上，「讓收容人與家人雙向感受到家的溫暖與無條件的接納，因為家才是最強大的教化力量。」

南監稱收容人在觀看完電影後，紛紛表達觀後感想，有人表示「看到片中楊媽媽對那些沒有血緣關係的受刑人都能付出這麼大，讓我立刻想到了在家鄉一直等著我、寄信給我的媽媽。真的很後悔，出去後一定要好好孝順她，不再讓她流淚。」

南監秘書王國強說，非常感謝李靖惠導演帶著這部充滿愛與力量的作品走入監所，這不僅是場電影欣賞，更是深刻的靈魂洗滌。監所教化工作是積極的心靈重塑，台南監獄將持續深化長期家庭支持計畫，積極串聯社會資源與藝文教化管道，提供更多讓收容人與家庭重建連結的契機。

紀錄片「愛子歸來」今天走入台南監獄 ，要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖。圖／獄方提供
紀錄片「愛子歸來」今天走入台南監獄 ，要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖。圖／獄方提供

紀錄片「愛子歸來」今天走入台南監獄 ，要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖。圖／獄方提供
紀錄片「愛子歸來」今天走入台南監獄 ，要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖。圖／獄方提供

紀錄片「愛子歸來」今天走入台南監獄 ，要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖。圖／獄方提供
紀錄片「愛子歸來」今天走入台南監獄 ，要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖。圖／獄方提供

紀錄片「愛子歸來」今天走入台南監獄 ，要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖。圖／獄方提供
紀錄片「愛子歸來」今天走入台南監獄 ，要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖。圖／獄方提供

紀錄片 台南 監獄

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