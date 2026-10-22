快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！竹市、台中等11縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

影／千鈞一髮！印尼船員失足跌落漁港 海巡眼尖發現徒手救人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣新園鄉鹽埔漁港卸魚區今下午4時許，發生外籍船員落水意外，東港籍「聖滿財2」號漁船在泊靠作業時，印尼籍一名船員失足跌落港區。第五岸巡隊鹽埔安檢所同仁港區監巡發現，第一時間帶救援裝備到場，從岸際徒手將落水船員安全拉救上岸。

第五岸巡隊指出，鹽埔安檢所安檢人員在執行港區巡查勤務時，眼尖察覺左前方卸魚區泊靠「聖滿財2」號漁船旁有人員落海呼救，執勤同仁攜帶救生繩索等防險裝備疾馳，通報第七巡防區指揮部管制應變。

現場評估落水人員漂浮於船體與碼頭隙縫間，稍有不慎恐遭船體碰撞夾傷，執勤中士陳柄諭伏身伸手救援，下午1時3分將印尼籍船員安全拉扶上岸。

海巡人員檢視，落水船員意識清醒、行動自如，經初步檢視身體無外傷；現場同仁主動詢問是否需協助聯繫救護車送醫，該船員與船長表示身體無礙、婉拒就醫，並對海巡人員即時警覺且火速救援表達感謝。

第五岸巡隊表示，港區碼頭作業繁忙，船舶繫靠、卸貨及補給時碼頭邊緣濕滑且具落差，作業人員務必穿著救生衣及防滑裝備，隨時注意腳下步伐以確保人身安全。

屏東縣鹽埔漁港卸魚區今下午1時許，外籍船員落水意外，第五岸巡隊鹽埔安檢所同仁港區監巡發現，第一時間帶救援裝備到場，從岸際徒手將落水船員安全拉救上岸。圖／海巡提供
屏東縣鹽埔漁港卸魚區今下午1時許，外籍船員落水意外，第五岸巡隊鹽埔安檢所同仁港區監巡發現，第一時間帶救援裝備到場，從岸際徒手將落水船員安全拉救上岸。圖／海巡提供

印尼 海巡 救人 東港 海巡署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

支援小琉球醫療27年首遇公船擱淺 安泰總院長：過程驚險人員平安

閃漂流木又遇長浪！小琉球公船擱淺卡礁岩 船上還有1千公升柴油

影／薔琵颱風來襲前夕 琉球公船琉興號進大福漁港突擱淺 40人平安

薔琵颱風逼近風浪增強！蘇澳港工程吊車疑被大浪捲入海 人車下落不明

相關新聞

北市新生公園游泳池傳疑似虐童 父親狂踹7歲兒...警到場通報兒少保護

張姓男子不滿7歲兒子在北市中山區新生公園運動館游泳池2樓持續哭鬧，情緒失控，對親生兒子猛踹頭部與身體，造成男童臉部腫脹、擦挫傷流血，熱心民眾見狀立刻報警，警方到場將父子帶回派出所釐清，並通知男童祖母帶回照顧，事後完成兒少保護通報，移請社會局後續追蹤。

小琉球美人沙灘1男戲水失蹤 海巡搜救中

一名男性遊客今天近午時在小琉球美人沙灘戲水失蹤，疑遭離岸流捲出外海，岸上女性友人心急報案。警消與海巡人員獲報前往搜救，目...

男小琉球自由潛水疑遭離岸流捲走 海陸空搜救尋獲無生命跡象

薔琵颱風前夕，屏東縣琉球鄉不平靜，繼一早公船擱淺，上午11時許，新北20歲林姓男子跟女性友人到美人洞自由潛水，林男疑遭離岸流捲走，警消、海巡獲報擴大搜索，下午2時25分發在美人洞外海100公尺發現林男，已無生命跡象，送醫搶救，情況不樂觀。

台中嚴重車禍！7旬翁坐輪椅斑馬線上遭左轉車掃落 3人傷急送醫

台中市中區今發生嚴重車禍，黃姓男子駕駛1輛小客車左轉時未注意行人，直接朝推輪椅走行人穿越道的3人撞擊，釀坐輪椅的78歲王姓老翁重摔在地，一旁妻子、外籍看護也彈上引擎蓋再分別跌落，警消獲報趕緊將3人送醫，黃經查無酒駕、毒駕，將依未禮讓行人開罰、吊照。

紀錄片「愛子歸來」走入台南監獄 要讓收容人感受無私的愛與家的溫暖

台南監獄邀請導演李靖惠今天為服刑收容人播映紀錄片電影「愛子歸來」（Come Home, My Child），期盼影片中展現的無私母愛及導演耗時十年的生命凝視，期待觸動收容人內心深處，讓高牆兩端都能感受到家的溫暖與接納。

影／千鈞一髮！印尼船員失足跌落漁港 海巡眼尖發現徒手救人

屏東縣新園鄉鹽埔漁港卸魚區今下午4時許，發生外籍船員落水意外，東港籍「聖滿財2」號漁船在泊靠作業時，印尼籍一名船員失足跌落港區。第五岸巡隊鹽埔安檢所同仁港區監巡發現，第一時間帶救援裝備到場，從岸際徒手將落水船員安全拉救上岸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。