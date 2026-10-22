影／千鈞一髮！印尼船員失足跌落漁港 海巡眼尖發現徒手救人

屏東縣新園鄉鹽埔漁港卸魚區今下午4時許，發生外籍船員落水意外，東港籍「聖滿財2」號漁船在泊靠作業時，印尼籍一名船員失足跌落港區。第五岸巡隊鹽埔安檢所同仁港區監巡發現，第一時間帶救援裝備到場，從岸際徒手將落水船員安全拉救上岸。

第五岸巡隊指出，鹽埔安檢所安檢人員在執行港區巡查勤務時，眼尖察覺左前方卸魚區泊靠「聖滿財2」號漁船旁有人員落海呼救，執勤同仁攜帶救生繩索等防險裝備疾馳，通報第七巡防區指揮部管制應變。

現場評估落水人員漂浮於船體與碼頭隙縫間，稍有不慎恐遭船體碰撞夾傷，執勤中士陳柄諭伏身伸手救援，下午1時3分將印尼籍船員安全拉扶上岸。

海巡人員檢視，落水船員意識清醒、行動自如，經初步檢視身體無外傷；現場同仁主動詢問是否需協助聯繫救護車送醫，該船員與船長表示身體無礙、婉拒就醫，並對海巡人員即時警覺且火速救援表達感謝。

第五岸巡隊表示，港區碼頭作業繁忙，船舶繫靠、卸貨及補給時碼頭邊緣濕滑且具落差，作業人員務必穿著救生衣及防滑裝備，隨時注意腳下步伐以確保人身安全。