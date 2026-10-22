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桃園雙胞胎拒檢國道狂飆 哥通緝、弟毒駕遭保大壓制

桃園電子報／ 桃園電子報

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雙胞胎兄弟拒檢加速逃逸，更開上國道2號狂飆。圖：讀者提供

桃園市一對雙胞胎兄弟昨(21)日晚間在桃園區永安路行車不穩，保安警察大隊巡邏發現，立即上前攔查，該車卻拒檢加速逃逸，更開上國道2號狂飆，最後在機場端附近被警方包夾、拉下車壓制。警方發現這對雙胞胎的弟弟涉嫌毒駕，哥哥則因詐欺案遭法院通緝。全案依法偵辦。

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負責開車的弟弟接受毒品唾液快篩檢測後呈陽性反應，警方並於車內查獲違禁毒品。圖：讀者提供

保大說明，昨晚警方在永安路執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車行車不穩，未料警方準備上前攔查時，該車駕駛因心虛竟瘋狂踩油門加速逃逸。嫌犯沿途規避警方攔查，隨後更直接開上高速公路一路狂飆，企圖甩開警方追捕。員警除通報攔截圍捕外，一路尾隨追緝至國道2號機場端附近，最終成功將該嫌犯車輛包夾逼停。

員警迅速將車內兩名男子拉下車壓制逮捕。查證身分後赫然發現車內兩名犯嫌竟是雙胞胎兄弟。負責開車的弟弟接受毒品唾液快篩檢測後呈陽性反應，警方並於車內查獲違禁毒品；哥哥則因涉嫌詐欺案遭到法院發布通緝。

警方提到，全案訊後依通緝、毒品危害防制條例、妨害公務及公共危險罪嫌，將這對雙胞胎兄弟移送桃園地方檢察署偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園雙胞胎拒檢國道狂飆 哥通緝、弟毒駕遭保大壓制

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