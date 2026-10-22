不滿妻子「車讓前夫開」還幫繳罰單！男持刀棒遊街遭法辦

黃姓男子與妻爭吵，今早持刀、棒在台北市士林區延平北路五段一帶徘徊，民眾見狀立即報警，員警介入時黃仍情緒激動，索性經員警柔性勸說，黃才主動交出刀棒，警詢後依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，46歲黃男的妻子，名下車輛實際上是前夫在使用，2人離婚後，車輛罰單等費用皆是黃妻負擔，黃男不滿妻子前夫做法，也因此與妻子發生爭吵，今早氣憤之下持1把除草刀、1支球棒走在士林區延平北路五段一帶，民眾上午10時許發現後旋即報警處理。

轄區社子派出所獲報立即派員到場，黃起初仍情緒激動、對員警大呼小叫，經員警持續柔性勸說，黃才情緒回穩，主動交出刀棒，配合警方調查。

警方表示，經查黃男未攻擊他人，未造成傷亡，全案詢後依社會秩序維護法裁罰。另呼籲，民眾遇有私人糾紛應保持理性，警方對於違法、暴力行為，均秉持嚴正執法、依法究責態度，民眾切勿以身試法。

黃姓男子與妻爭吵，今早持刀、棒在台北市士林區延平北路五段一帶徘徊，民眾見狀立即報警。圖／警方提供