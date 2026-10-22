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基隆消防局旁停車場男墜樓亡 13樓留手機、眼鏡…女友來電找人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆消防局今天中午接獲報案，消防局旁信二路立體停車場大門前一名30多歲男子疑墜樓，消防人員和員警趕至，發現已明顯死亡未送醫，警方已在現場拉起封鎖線採證，警方逐樓搜索，在13樓停車場發現疑為死者手機、眼鏡，墜落原因仍待調查釐清。

市警第二分局調查，到場時發現男子倒臥在停車場出口草坪上，消防人員評估已無生命跡象，已明顯死亡，並未送醫。警方拉封鎖線採證，懷疑從高處墜落，逐樓搜索，在13樓停車場發現疑為死者的眼鏡，手機以及一串鑰匙。死者身上沒有證明文件，死亡家屬獲報已趕至現場，看到慘狀哀慟跪地痛哭。

警方查扣手機後，接到一通自稱死者女友打來找人，警方已告知男子墜樓，正在釐清男子墜樓原因。

基隆消防局旁停車場男墜樓亡，13樓留手機、眼鏡…女友來電找人。記者游明煌／攝影
基隆消防局旁停車場男墜樓亡，13樓留手機、眼鏡…女友來電找人。記者游明煌／攝影

基隆消防局旁停車場男墜樓亡，13樓留手機、眼鏡…女友來電找人。記者游明煌／攝影
基隆消防局旁停車場男墜樓亡，13樓留手機、眼鏡…女友來電找人。記者游明煌／攝影

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基隆 停車場 消防局

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