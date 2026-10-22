北市新生公園游泳池傳疑似虐童 父親狂踹7歲兒...警到場通報兒少保護

圖為泳池示意圖。圖/ ingimage

張姓男子不滿7歲兒子在北市中山區新生公園運動館游泳池2樓持續哭鬧，情緒失控，對親生兒子猛踹頭部與身體，造成男童臉部腫脹、擦挫傷流血，熱心民眾見狀立刻報警，警方到場將父子帶回派出所釐清，並通知男童祖母帶回照顧，事後完成兒少保護通報，移請社會局後續追蹤。

中山警方20日下午5點多接獲110通報趕抵，到場時已無持續施暴情況，詢問了解，張姓父親聲稱因兒子不斷哭鬧並拍打他背部，才導致情緒失控攻擊兒子，造成兒子重心不穩、跌倒受傷。

警方隨後將父子二人分開帶回派出所釐清案情，並聯絡男童祖母到場把孩子帶回照顧。

中山分局強調，全案已依職權完成兒少保護通報，移請主管機關社會局後續追蹤處置，同時呼籲民眾若發現身邊有疑似家暴或兒少不當對待情事，請立即撥打110或113保護專線通報。

張姓男子不滿7歲兒子在北市中山區新生公園運動館游泳池2樓持續哭鬧，情緒失控，對親生兒子猛踹頭部與身體，警方獲報趕抵，將父子分開帶回派出所。記者翁至成／翻攝

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