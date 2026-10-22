台中市霧峰警分局一天受贈兩巡邏車 分別交兩派出所使用

台中市霧峰警分局的巡邏車老舊不堪使用，大里振坤宮媽祖廟與霧峰區農會最近聽聞後，今天立即分別捐贈巡邏車各一輛，分別交給仁化派出所和霧峰派出所使用。

振坤宮的捐贈典禮上午在振坤宮舉辦，下午則是在霧峰區農會舉辦，警察局長吳敬田均親自出席。吳敬田上午與霧峰警分局長陳啟明共同接過振坤宮主委楊寶義手上象徵巡邏車的牌子，完成捐贈典禮，吳敬田還一度登上巡邏車試坐。

楊寶義曾擔任仁化警友站站長，多年來積極支持警政工作。他說，宮廟秉持媽祖慈悲濟世精神做事，警察同仁則是在第一線維護社會安定，期盼透過捐贈警車補強基層裝備，讓員警執行巡邏與緊急應變任務時更安全與有效率。

吳敬田說，面對治安挑戰與多元服務需求，基層員警的裝備完善至關重要。感謝大里振坤宮與霧峰區農會拋磚引玉，捐贈性能優良的巡邏車，大幅提升員警執勤的安全與機動性，對維護社會治安有重大意義。

陳啟明亦說，警方會善用這份來自宗教界與農業界的珍貴資源，立即將新車投入第一線巡邏與維護治安任務，落實巡邏服務，讓鄉親深切感受到警察就在身邊，為地方營造更安全、和諧的生活環境。

台中市大里振坤宮媽祖廟上午捐贈巡邏車一輛給霧峰警分局，警察局長吳敬田（左）代表接受。圖／警方提供

台中市大里振坤宮媽祖廟上午捐贈巡邏車一輛給霧峰警分局。圖／警方提供