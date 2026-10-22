台中清水大火 強風助長濃密黑煙竄天　清水警迅速部署交通疏導

台中市清水區中清路九段今天中午發生火警，強風助長下現場竄出大量濃密黑煙，煙霧瀰漫周邊區域。為維護民眾生命財產安全及交通順暢，清水警分局大秀派出所獲報後，警員簡培倫立即前往周邊路口加強交通疏導及警戒，提醒用路人注意行車安全，並配合員警指揮通行。台中市消防局已派大量人車到場搶救中，現場是戶外輪胎起火。

台中市消防局今天中午12時12分獲報，清水區中清路九段廢棄物火警案，據報案人輪胎行表示，現場後方堆放之輪胎起火燃燒。派遣梧棲、清水及沙鹿分隊，出動7車15人前往搶救。到場回報，現場為戶外輪胎起火燃燒，距離建物約1公尺，目前消防局人員已出水防護持續防護搶救中。

清水警分局表示，現場因濃煙影響周邊視線及通行安全，警方已加強路口交通管制與疏導，呼籲民眾行經該路段時減速慢行，並盡量避開事故區域，以免影響救災作業及造成交通壅塞。

警方也提醒附近居民，若受到濃煙影響，應儘速關閉門窗，避免吸入煙霧。如發現火勢或其他危險情況，請立即撥打相關單位即時處理。

清水警分局將持續配合相關單位維護現場安全及交通秩序，提醒民眾切勿圍觀或任意進入警戒區域，共同維護自身安全及救災動線順暢。至於詳細起火原因、火勢搶救情形及是否有人員傷亡，仍待相關單位進一步確認。

台中市清水區中清路九段今天中午發生火警，煙霧瀰漫周邊區域。為維護民眾生命財產安全及交通順暢，清水警分局大秀派出所獲報後，員警立即到周邊路口加強交通疏導及警戒。圖／警方提供

台中市清水區中清路九段今天中午發生火警，煙霧瀰漫周邊區域。為維護民眾生命財產安全及交通順暢，清水警分局大秀派出所獲報後，員警立即到周邊路口加強交通疏導及警戒。圖／警方提供