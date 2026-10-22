高雄聯結車清晨路口追撞2小貨車！1車遭前後撞…釀駕駛和2乘客受傷

董姓男子今天清晨5時駕駛聯結車沿高市楠梓區興西路與興楠路口時，未注意前方紅燈，先追撞范姓男子的小貨車，范男的車又往前推撞73歲何姓女駕駛的小貨車，事故造成遭前後車范男及車上何姓及翁姓2乘客受傷，其中翁男傷勢較重，3人被送醫。

楠梓警分局指出，43歲董姓男子今天清晨5時駕駛聯結車，沿興西路北往南直行，疑未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈由范姓男子（32歲）駕駛的自小貨車，因巨大撞擊力，范男的車又往前推撞由73歲何姓婦人駕駛的小貨車。

事故造成范男貨車車體零件散落一地，范男和乘客31歲何姓男子及54歲翁姓男子身體多處擦挫傷，其中翁男傷勢較重，所幸均意識清楚，3人均被送醫治療。

警方事後對董、范2男及何婦施以酒測及毒測，均無毒酒駕情事，初步研判董男未注意車前狀況釀禍，詳細肇責待交通大隊調查釐清。

董姓男子今天清晨5時駕駛聯結車沿高市楠梓區興西路與興楠路口時，未注意前方紅燈，追撞2小貨車，釀3人受傷。記者石秀華／翻攝

董姓男子今天清晨5時駕駛聯結車沿高市楠梓區興西路與興楠路口時，未注意前方紅燈，追撞2小貨車，釀3人受傷。記者石秀華／翻攝