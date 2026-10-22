秋颱強風吹垮選舉看板 苗栗64歲女騎士慘遭看板繩索勒脖

薔琵颱風持續逼近，苗栗縣境今天一早已出現明顯強烈風勢，不僅有路樹倒塌阻路，位於台6線龜山大橋路口，更有選舉看板被吹垮，造成一名64歲女機車騎士路過時慘遭板繩勒脖受傷送醫，目前由警方調查處理中。

昨（21）日晚間20時許，後龍鎮台1線約110公里處南向車道發生路樹倒塌情形，影響道路通行安全。轄區後龍警分駐所員警到場後，除指揮交通、提醒往來車輛減速慢行，同時通報1999專線，請相關權責單位派員協助處理。

過程中，有熱心民眾主動提供吊車協助移置倒塌路樹，在警方與民眾合作下，順利將路樹移至路旁，排除道路障礙並恢復正常通行。

另外一起強風意外，發生在今天上午7點30左右，現場1名女機車騎士疑遭倒塌選舉看板的固定繩索勒脖後，倒地受傷。苗栗警分局南苗派出所獲報立即到場協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。

警方初步調查，64歲陳姓婦人騎機車由台6線東往西直行行駛，至龜山大橋路口時，與疑似因強風吹襲導致倒塌之看板發生碰撞，陳婦受傷經救護車送醫救治，經查無飲酒情形，詳細事故原因仍待釐清。