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高雄街頭驚見「移動臥室」…車頂載床墊還單手開車！罰單比請人運還貴

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子昨天中午將床墊放車頂駕車行經高市文龍東路，因沿途怕床墊掉落，竟將左手伸出窗外扶床墊單手開車，街頭上演「移動臥室」的誇張行徑，讓過往人車看傻，有網友PO網，後警方查出陳男身分，開出最高可罰1萬8000元罰鍰，比請人運送還貴。

網路社群Threads有網友拍下在高雄市鳳山區文龍東路與北辰街15巷口停等紅燈時，只見一輛轎車車頂載床墊，左轉時駕駛還用左手扶著床墊，以單手開車，誇張行徑讓過往人車看傻眼。

鳳山警分局網路巡邏發現該則影片後，認為該名駕駛行為不僅影響行車操控，一旦床墊滑落，更可能危及其他用路人安全，調閱監視畫面通知駕駛陳姓車主（67歲）。

警方認為陳男載運床墊未妥善固定，行駛時顯有危險，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款規定，依法製單舉發，可處3000至1萬8000元罰鍰。

陳姓男子昨午將床墊放車頂駕車行經高市文龍東路，竟將左手伸出窗外扶床墊單手開車，被警方開罰。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨午將床墊放車頂駕車行經高市文龍東路，竟將左手伸出窗外扶床墊單手開車，被警方開罰。記者石秀華／翻攝

罰單 床墊 高雄

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