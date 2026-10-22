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新店土地公廟倉庫凌晨突發火警 消防迅速撲滅無人傷亡
新北市新店區中華路一處宮廟倉庫22日凌晨傳出火警。新北市消防局於凌晨1時39分接獲通報，迅速派遣20輛各式救災車輛及47名消防人員趕赴現場救援；轄區新店分局碧潭派出所巡邏警力亦同步到場協助周邊交通疏導與安全維護。
員警及消防人車於1時42分抵達現場，確認起火地點為新店區中華路47巷2弄內供奉福德正神「慶德宮」後方的倉庫1樓。消防人員立即佈署水線展開撲救，火勢於凌晨2時許受到控制，並於2時05分完全撲滅。經初步估算，現場燃燒面積約50平方公尺。
警方隨後通知廟方負責人65歲林姓男子到場處置。所幸整起事故救援及時，未造成任何人員傷亡。
針對起火原因，警方調閱周邊監視器畫面發現，火災發生前該巷道及廟宇周邊並無異常人員出入，僅於火災初期目擊兩次閃光，初步研判疑為電線短路所致；而附近居民也表示，曾聽到2次爆炸聲，至於確切起火原因及財物損失，仍待消防局火災調查科進一步採證與釐清。
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