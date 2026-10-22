新店土地公廟倉庫凌晨突發火警 消防迅速撲滅無人傷亡

台積電高雄楠梓廠前天發生三死一傷工安事故，送醫搶救的卅七歲黃姓工人延至昨晨宣告不治，累積四人死亡，成為高雄廠建廠以來最慘重事故。南科管理局初步研判，鋼架螺栓可能重複使用，彈性疲乏、強度不足或螺栓數量不夠、無法承重以致斷裂，確切事因仍待鑑定，橋頭地檢署將兩名包商現場負責人各以一百萬元交保並限制住居。

2026-10-22 00:00