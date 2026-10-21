台中霧峰男持刀街頭遊蕩嚇壞居民 警強制送醫法辦

台中霧峰今晚傳出一名疑似精神不穩定男子，拿水果刀在中正路巷弄內遊蕩，嚇壞附近民眾。警方接獲報案後不敢大意，立即派員趕赴現場，該名男子手上已無刀具，隨後警方評估其狀況，會同救護人員將其強制送醫，全案將待男子出院後，依社會秩序維護法依法處置。

網友PO文表示，今晚有一男子拿著刀在附近遊蕩，該名男子已經不是第一次被看見拿刀在巷弄內閒晃，還常常會對著空氣大吼大叫，精神不穩，提醒附近居民注意。

根據網友提供的影片顯示，該名男子獨自在巷弄內走來走去，不時低頭，一會右手握住刀柄，沒多久改以左手握住刀刃，行為怪異。

台中市警局霧峰分局霧峰派出所副所長董懷方表示，今晚6時許接獲報案，指稱在中正路巷內有一名男子持小型水果刀在路上遊走。警方獲報後趕抵現場，經確認男子身分後，當時男子手上已無握持任何刀具，現場未造成人員受傷。

董懷方表示，警方現場觀察並評估林男的精神狀況後，認為有安全顧慮，隨即會同消防局救護員將男子強制送往大里仁愛醫院診治。待男子出院後，將依違反社會秩序維護法第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，函送台中地方法院裁處。

霧峰警分局特別呼籲，民眾若在街頭發現任何可疑人事物或潛在危險，請第一時間撥打110報案電話，警方將迅速到場處置，以保障市民的生命財產安全。