承攬商曾違規遭罰…台積楠梓廠重大工安意外4死 2現場負責人各百萬交保

台積電高雄楠梓廠傳出重大工安事故，四名男性工人施工時從高處墜落。聯合報系資料照

台積電高雄楠梓廠前天發生三死一傷工安事故，送醫搶救的卅七歲黃姓工人延至昨晨宣告不治，累積四人死亡，成為高雄廠建廠以來最慘重事故。南科管理局初步研判，鋼架螺栓可能重複使用，彈性疲乏、強度不足或螺栓數量不夠、無法承重以致斷裂，確切事因仍待鑑定，橋頭地檢署將兩名包商現場負責人各以一百萬元交保並限制住居。

台積電楠梓園區Ｆ22 Ｐ4新建工程前天下午疑因三樓外側鋼構連結板螺栓斷裂，整組鋼構失去支撐，造成承攬商上昊機械旗下四名進行鋼構吊掛安裝作業的工人自高處墜落，送醫搶救先後不治。

外界質疑施工防護不足，南科管理局長鄭秀絨說明，四人當時在同一鋼梁上作業，都繫掛安全繩，但安全繩固定在發生斷裂墜落的鋼構上，「綁了也沒有用」。此工程去年至今接受廿一次勞檢及一次鋼構專項檢查，很遺憾仍發生事故。

據勞動部查詢系統，承攬商上昊機械過去也曾因鋼構組配作業未訂安全計畫等違規事件遭罰。檢警昨早前往高雄市立殯儀館相驗，死者家屬悲痛不已。目擊同事說，當時整座鋼構直接掉下來，事故發生在一瞬間，大家根本反應不及。四名罹難同事都年輕，工作認真，其中楊姓死者進公司約一年半，從「工地小白」拚到安裝師傅，可惜也喪命。

橋頭地檢署複訊後，認定東鋼結構及上昊機械兩名現場負責人涉犯過失致死等罪嫌重大，各諭知一百萬元交保並限制住居。南科管理局已勒令相關工程停工，須完成改善並經審查通過才能復工；台積電也宣布，全台新建廠區鋼構作業自主停工。

市長陳其邁對事故深感遺憾，表示已協助傷者就醫及罹難者家屬，未來將與台積電合作強化施工查核，確保下游廠商落實職安規範。