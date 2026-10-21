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薔琵颱風逼近風浪增強！蘇澳港工程吊車疑被大浪捲入海 人車下落不明

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薔琵颱風逼近風浪增強！蘇澳港工程吊車疑被大浪捲入海 人車下落不明

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳港北、南外廓防波堤正進行颱風災損修復工程，因薔琵颱風逼近，包商下午進場進行防颱整備作業，一輛工程吊臂車疑似被大浪捲下海，疑有人受困車內，消防及海巡已趕往現場搜救，但因晚間風浪太大視線不佳，救難人員暫往外撤待命救援中。

據了解，蘇澳港北、南外廓防波堤「康芮」颱風災損修復工程月初展開，因為薔琵颱風逼近，台灣東部外海風浪增強，60多歲林姓男子下午開工程吊臂車前往南堤收模板，進行防颱整備工作。

承包廠商下午4時許到現場，沒有看到工程車，詢問蘇澳港公司並調閱監視器發現，下午4時12分左右吊車疑似被捲入海裡，無法確認林男是否在車內，附近民眾則表示疑似有人受困工程車內。

宜蘭海巡及消防人員獲報趕往救援，目前還未有所獲，因海上風浪仍強加上夜間視線不佳，救難人員先往外撤，並在一旁待命。

另外，宜蘭市縣政9街與縣政10街交叉口的一處建案工地，下午1時許發生工安意外，71歲邱姓臨時工清運廢棄物時，疑遭抓斗車撞擊，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍告不治，事故原因正由警方調查。

宜蘭蘇澳港南堤下午發生疑似工程吊臂車被大浪捲入海中的意外。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳港南堤下午發生疑似工程吊臂車被大浪捲入海中的意外。圖／民眾提供

蘇澳 工程 薔琵颱風 海巡

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