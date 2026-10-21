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強颱薔琵逼近恐掀6米巨浪 海巡署：闖海岸警戒區最高罰25萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

強烈颱風薔琵逼近台灣，受到颱風外圍環流及東北季風雙重影響，沿海已出現長浪，部分海域浪高超過4公尺，預估最劇烈時將超過6公尺。海巡署今天表示，已全面啟動防颱整備，並配合航港局實施近岸12浬海域淨空措施，勸離及驅離滯留警戒區的商貨輪；地方政府公告岸際警戒區後，民眾若擅自進入，最高可處25萬元罰鍰。

中央氣象署預估，薔琵最快今晚至明天清晨發布海上颱風警報，23日至24日上午對台灣影響最明顯，北部及東半部須嚴防強風豪雨，沿海風浪也將明顯增強。

海巡署指出，因應颱風逼近，已要求各岸、海巡單位提高警覺，針對高災害潛勢區加強預防性整備，並掌握沿岸風浪、離島航班停航及港區船舶動態。同時配合航港局「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，針對滯留警戒區的商貨輪實施勸離及必要驅離，避免颱風期間發生海難事故。

海巡署表示，地方政府公告劃設岸際警戒區後，海巡人員將依災害防救法加強取締，對違規擅入警戒區的民眾直接開立舉發單，移送地方政府裁處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

海巡署提醒，颱風期間海象變化迅速，民眾應避免前往海邊觀浪、垂釣或從事水域活動，以免遭長浪捲入海中，也增加救援人員風險。民眾可透過「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」查詢海況，如發現海上或岸際緊急事故，可撥打118海巡專線求助。

颱風可能來襲，民眾若擅自進入沿岸警戒區，最高可處25萬元罰鍰。記者廖炳棋／翻攝
颱風可能來襲，民眾若擅自進入沿岸警戒區，最高可處25萬元罰鍰。記者廖炳棋／翻攝

颱風可能來襲，民眾若擅自進入沿岸警戒區，最高可處25萬元罰鍰。記者廖炳棋／翻攝
颱風可能來襲，民眾若擅自進入沿岸警戒區，最高可處25萬元罰鍰。記者廖炳棋／翻攝

海巡署 東北季風 氣象署 薔琵颱風

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