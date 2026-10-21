影／台積電高雄廠鋼構工程意外釀4死 陳其邁發聲：深感遺憾

台積電高雄楠梓廠昨發生重大工安事故，4名工人進行鋼構吊掛作業時，疑因螺栓斷裂，連人帶鋼構從高處墜落，4人不幸罹難。市長陳其邁今天說，深感遺憾，市府將與台積電合作，協助強化施工查核、改善工安，避免類似悲劇重演。

陳其邁指出，由於台積電楠梓廠工地，主管機關為南科管理局，包括工地管理、場務及相關施工安全事項，均由南科管理局負責督導。

他表示，事故發生後，市府第一時間聯繫南科管理局，也協助台積電提供傷者緊急就醫、罹難員工及家屬所需協助，給予最大的支持。

陳其邁強調，未來將與台積電合作，尤其大型建廠工程涉及多層承攬關係，必須讓下游承攬商在各項施工工序中，落實職業安全衛生規範和施工現場安全查核。

陳其邁說，這起不幸事故，南科管理局、台積電、承攬商及高市府勞工局等單位，均在第一時間投入現場協助處理，希望南科管理局強化工安查核，市府也會配合協助提升施工安全管理，讓工程在安全環境下順利進行。