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酒駕仔撞死人還想躲！嘉義車禍騎士喪命 拍下女乘客頂罪鐵證

中央社／ 嘉義21日電

嘉義縣柯男19日駕車載徐女行經東石鄉與機車碰撞，騎士不治，徐女頂替為肇事駕駛，經機車行車紀錄器拍到證據，警緊急拘提柯男，檢方以5萬元交保，檢警後續調查是否為酒駕肇事。

嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿，分局於19日上午9時據報，指東石鄉觀海三路與黎明七路口發生交通事故，現場徐姓女子自稱自小客車駕駛與吳姓男子騎乘的機車發生碰撞，吳男因傷勢嚴重，緊急送醫急救後，仍宣告不治，徐女及自稱是汽車乘客的柯姓男子未受傷，經對徐女進行酒測，其酒測值為零。

檢警表示，事故發生後，經撞擊被噴出到地上的機車行車紀錄器仍繼續錄影，且拍攝角度剛好朝著肇事汽車，當下就拍到徐女是從副駕駛座下車，而從駕駛座下車的是46歲的柯男，吳男家屬發現徐女是頂替駕駛，立即通知警方，警方於同日深夜拘提肇事駕駛柯男到案。

警方表示，柯男坦承為實際肇事駕駛，因有喝酒，且擔心案件影響其經濟狀況，才會由同車的徐女出面頂替。警訊後，依過失致死等罪嫌移送法辦，檢方複訊後，依新台幣5萬元交保。

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嘉義縣柯男19日駕車載徐女經東石鄉與機車碰撞，騎士不治，徐女頂替為肇事駕駛，經機車行車紀錄器拍到證據，警緊急拘提柯男到案。圖為<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>現場。（警方提供）中央社
嘉義縣柯男19日駕車載徐女經東石鄉與機車碰撞，騎士不治，徐女頂替為肇事駕駛，經機車行車紀錄器拍到證據，警緊急拘提柯男到案。圖為車禍現場。（警方提供）中央社

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