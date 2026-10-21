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近8年43件火災釀66死…住警器助352人逃生 南市消防籲民眾申請設置

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南消防局統計2019至2026年建築物火災死亡案件，計有43件造成66人死亡，另從2018至今年累計推廣安裝11萬589只住宅用火災警報器，有213件成功示警，協助352人及早發現火災逃生；呼籲今年放寬住警器補助對象，凡設籍市民均可申請，並優先補助弱勢、高齡及老舊公寓住戶。

消防局指出，2019年至2026年建築物火災死亡案件，計有43件造成66人死亡，其中行動不便、肢體障礙等避難弱勢死亡者19人，65歲以上死亡者22人，另有15件於火災現場存在雜物堆積情形，占全部案件34.9%。

消防局表示，高齡及行動不便者在火災發生時，可能因避難速度較慢而增加逃生困難；居家雜物堆積也可能助長火勢蔓延、阻礙逃生動線，除了安裝住警器，更應重視居家環境整理及避難安全。

為降低住宅火災造成人命傷亡，消防局持續推動住警器補助政策，2018年至2026年間，累計推廣安裝11萬589只，成功示警案例213件，協助352人及早發現火災，成功逃生；其中補助安裝住警器成功示警115件，另有62件涉及避難弱勢者。

消防局說明，為擴大住宅防火安全防護範圍，今年度已放寬住警器補助對象，凡設籍台南市市民均可提出申請，並優先補助低收入戶、中低收入戶、獨居長者、身心障礙者，以及家中有12歲以下兒童或65歲以上長者家庭，另將屋齡30年以上之5層以下老舊公寓住戶列為優先補助對象。

住警器能在火災初期發揮預警功能，為民眾爭取寶貴的避難逃生時間，消防局未來規劃每年補助5000只住警器，並積極爭取企業及民間團體捐贈，擴大補助量能，鼓勵更多市民主動裝設。

市長黃偉哲表示，住警器能在火災初期發出警報，市府將結合消防、社政及民間資源，持續推動安裝，優先照顧高齡、身心障礙及經濟弱勢家戶。

消防局呼籲，民眾應儘速確認家中是否已設置住警器，並定期測試功能，避免因設備故障而失去預警效果；此外，居家應避免堆積大量雜物，保持走道、樓梯及出入口暢通，落實「裝住警器、清除雜物、保持逃生動線暢通」等防火措施。

台南消防局統計2019至2026年建築物火災死亡案件，計有43件造成66人死亡，另從2018至今年累計推廣安裝11萬589只住宅用火災警報器，有213件成功示警，協助352人及早發現火災逃生。圖／消防局提供
台南消防局統計2019至2026年建築物火災死亡案件，計有43件造成66人死亡，另從2018至今年累計推廣安裝11萬589只住宅用火災警報器，有213件成功示警，協助352人及早發現火災逃生。圖／消防局提供

台南消防局統計2019至2026年建築物火災死亡案件，計有43件造成66人死亡，另從2018至今年累計推廣安裝11萬589只住宅用火災警報器，有213件成功示警，協助352人及早發現火災逃生。圖／消防局提供
台南消防局統計2019至2026年建築物火災死亡案件，計有43件造成66人死亡，另從2018至今年累計推廣安裝11萬589只住宅用火災警報器，有213件成功示警，協助352人及早發現火災逃生。圖／消防局提供

台南消防局統計2019至2026年建築物火災死亡案件，計有43件造成66人死亡，另從2018至今年累計推廣安裝11萬589只住宅用火災警報器，有213件成功示警，協助352人及早發現火災逃生。圖／消防局提供
台南消防局統計2019至2026年建築物火災死亡案件，計有43件造成66人死亡，另從2018至今年累計推廣安裝11萬589只住宅用火災警報器，有213件成功示警，協助352人及早發現火災逃生。圖／消防局提供

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