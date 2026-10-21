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越南籍男女桃園街頭爆衝突 警查緝3人到案

中央社／ 桃園21日電

桃園市警局桃園分局今天表示，桃園區延平路17日深夜發生越籍男女拉扯事件，警方獲報後3分鐘內到場，後續將阮女及其現任、前任男友共3人查緝到案，並依違反社會秩序維護法偵辦。

桃園分局大樹派出所副所長黃俊凱接受媒體聯訪表示，警方17日晚間11時20分接獲報案，指出在延平路71號前有外籍人士拉扯，隨即啟動快打部隊，但員警抵達時，當事人已離開現場。經調查，是越南籍阮女（22歲）與越南籍陳姓男友（21歲）在路上巧遇阮女越南籍甲姓前男友（22歲），陳男與甲男發生口角進而互相拉扯。

黃俊凱指出，阮女當時居中勸解，3人隨後分別搭車離開，警方持續追查後，已將3名當事人全數查緝到案，後續依社會秩序維護法辦理。

桃園分局表示，將持續針對外籍人士易聚集場所規劃臨檢及守望勤務，強化巡查與治安維護。警方呼籲民眾遇爭端應理性處理，切勿以暴力解決糾紛以免觸法受罰。

越南 衝突 桃園

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