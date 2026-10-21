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南市消防至南科模擬化學物質洩漏緊急應變 出動機器人無人機救災

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局今天在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，動員園區廠商與機關共94人，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援；消防局派出機器人進入高風險區域射水，並以無人機熱顯像偵察，藉由科技裝備掌握災情救災，降低消防員風險。

消防局指出，「區域聯防機制實兵演練」今天上午10時結合南科管理局、市府環保局、環境部化學物質管理署南區環境事故專業技術小組、保二總隊，以及台積電、群創光電、瀚宇彩晶及奇美食品等廠商參與；透過高風險化學災害情境，驗證園區「自助、互助、公助」三層防護機制。

消防局表示，本次演練以高科技廠房發生地震引發化學物質洩漏及火災等複合型災害，模擬廠區啟動緊急應變機制、園區聯防組織動員支援及消防機關進行災害搶救等應變作為；透過實兵演練驗證災害通報、應變處置、資源調度及跨機關協調等機制，強化各單位合作默契與整體救災效能。

演練過程中，消防局運用消防機器人執行高風險區域射水防護，降低災害擴大，並結合無人機熱顯像偵察、手提式氣體分析儀及化學品危害資訊系統，協助現場指揮官掌握災情、辨識危害及調整搶救策略；同時落實現場安全官、救災人員進出管制、除汙作業、備援小組及後勤照護機制。

消防局說明，藉由科技輔助與完善安全管理，減少消防人員直接暴露於高危險環境的機會，提升高科技廠房災害搶救與公私協力緊急應變能力；演練過程中，由奇美食品提供包子、咖啡，模擬長時間救災時的飲食支援。

消防局長楊宗林表示，高科技廠房設備與製程複雜，使用的化學物質種類多，災害可能伴隨毒性氣體洩漏、火災、爆炸及環境汙染，演練重點包括危害辨識、風險評估、科技運用與救災人員安全管制。

市長黃偉哲說，透過跨機關、跨廠商共同演練，聯防組織動員及科技救災裝備運用，全面檢視災害通報應變作業、救災資源調度及現場人員指揮與安全管理等機制，作為後續強化區域聯防的依據。

台南市消防局今天上午在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援。圖／消防局提供
台南市消防局今天上午在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援。圖／消防局提供

台南市消防局今天上午在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援。圖／消防局提供
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台南市消防局今天上午在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援。圖／消防局提供
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台南市消防局今天上午在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援。圖／消防局提供
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台南市消防局今天上午在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援。圖／消防局提供
台南市消防局今天上午在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援。圖／消防局提供

台南市消防局今天上午在南部科學園區聯華電子廠區，模擬地震引發高科技廠房化學物質洩漏及火災，演練緊急應變通報、災害搶救及聯防支援。圖／消防局提供
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無人機 南科 機器人 黃偉哲 火災

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