影／高雄火燒車一路滑行撞進民宅 波及車庫內停放車輛

高雄市阿蓮區中正路昨天下午1時許一輛自小客車沿中正路由西往東行駛於內側車道時，不慎被後方車輛追撞，被撞自小客車竟油箱破裂當場起火，一路火花四濺滑行，隨後更直接撞進對向民宅車庫，車上人員雖逃生及時，但火燒車也波及車庫內車輛，險燒毀民宅，消防人員趕抵後才迅速將火勢撲滅。

湖內警方表示，事故是因34歲莫姓男子駕駛自小客車沿中正路由西往東行駛內側車道時，追撞前方同車道因減速而行駛的54歲曾姓男子所駕駛自小客車，曾男車輛遭追撞後，導致車輛失控向前滑行並起火燃燒、衝入對向民宅車庫。

所幸曾男及時自行脫困，僅受到輕微擦挫傷。消防局人車抵達現場後迅速展開灌救並將火勢撲滅，所幸現場無人員受困，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。