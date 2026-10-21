高雄24小時營業大賣場清晨火警 女廁抽風機起火急疏散

高雄市三民區大順二路24小時營業的大型量販店，今天清晨5時30分左右發生火警，1樓女廁不明原因起火，濃煙迅速蔓延至賣場，店內人員緊急廣播，疏散員工及顧客，未造成傷亡，起火原因由消防局調查中。

高雄市消防局今天清晨5時35分據報，大順二路大賣場發生火警，立即動員16車50人趕往搶救。消防隊員進入賣場，發現濃煙瀰漫，馬上布水線滅火。

據了解，起火的大賣場採24小時營業，火警發生時，店內仍有員工及顧客，當1樓女廁突然竄出火舌及濃煙，煙霧迅速擴散，賣場人員立即啟動應變機制，通知店內人員撤離。

消防人員初步勘查，起火位置疑似在女廁天花板的抽風機設備，疑似電線走火釀災，現場無人員受傷。確實起火原因仍待消防局調查。

高雄市三民區某大賣場今天清晨發生火警，女廁天花板燒黑。圖／讀者提供

高雄市三民區某大賣場今天清晨發生火警，幸未造成傷亡。圖／讀者提供

高雄市三民區某大賣場今天清晨發生火警，女廁天花板燒黑。圖／讀者提供