影／義交示意靠邊讓救護車 駕駛誤認放行撞傷騎士

台北市文山區昨天傍晚發生一起離奇車禍，62歲黃姓男子開車行經辛亥路四段、興隆路二段口，因後方有救護車要通行，現場義交示意他靠邊停車禮讓，不料黃男誤以為義交指揮他通過路口，就直接往前開，與另一方向直行的機車發生碰撞，造成55歲洪姓騎士雙手、雙腳擦挫傷。警方表示，詳細肇事原因仍待調查，將請義交中隊加強交通指揮訓練。

文山二警分局調查，事故發生於昨天傍晚5時39分，洪男騎乘普通重型機車，沿興隆路二段由西往東直行，黃男則駕駛轎車，沿辛亥路四段由北往南行駛。當時黃男後方有救護車需要通行，路口義交因此指揮黃男靠邊停靠，讓救護車先行通過。

不料黃男誤解義交指揮手勢，以為對方示意他可以通過路口，繼續駕車向前行駛，結果轎車右前車頭與洪男機車左側車身發生碰撞，洪男當場摔車受傷。

警方表示，事故發生時，現場員警正好在路口燈箱旁，查處一名違規騎上人行道的機車騎士，見車禍發生立即上前處理，並協助疏導交通。警方對雙方駕駛實施檢測，酒測值均為零，也沒有毒駕情事，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待交通警察大隊進一步調查釐清。

分局指出，為避免用路人誤解交通指揮手勢，將請義交中隊加強義交人員教育訓練，提升交通指揮的明確性及精準度，降低類似事故發生的可能。

台北市一名駕駛誤會義交指揮，導致車禍。記者廖炳棋／翻攝