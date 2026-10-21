偷千元嫌不夠竟點火 桃園南門市場又起火揭慣竊離譜行徑

桃園南門市場去年底一場大火引發恐慌，沒想到今年7月間安倈商行今年7月26日清晨又發生火警，蔡姓慣竊涉嫌先偷鑰匙，再入內偷走現金1000元，隨後拿打火機引燃金紙，造成地板燻黑。桃園地檢署依侵入建築物、竊盜及放火未遂等罪起訴。

起訴指出，35歲蔡慶鴻涉嫌在2026年7月26日凌晨4時前的某個時段，以不詳方式竊取陳姓攤商經營的南門市場安倈商行鑰匙，得手後又在同日上午4時，持鑰匙進入店內，徒手拿走陳姓攤商放置在店內的1000元現金。

沒想到，蔡男得手後並未離開，反而另起放火念頭，持自己攜帶的打火機，點燃店內放置的金紙，隨後站在一旁觀看火勢。由於火勢逐漸蔓延，所幸陳姓男子發現後立即報警，消防人員獲報趕抵現場，將火勢撲滅。

過程中，蔡男因無法使用手中的鑰匙從店內開門，便將鑰匙交給陳姓男子，由對方協助打開商行大門。火勢雖然受到控制，但店內地板已遭燻黑、毀損而不堪使用，所幸建築物的重要結構並未因此喪失原有效用。

警方到場後逮捕蔡男，並依法執行附帶搜索，當場查扣一個打火機。全案由遭竊攤商陳姓男子提出告訴，經桃園市警察局桃園分局報請桃園地檢署偵辦。

檢方偵查期間，蔡男在警詢、偵查及法院羈押庭訊問時，均坦承犯行；相關證詞、警方職務報告、搜索扣押資料、案發時火勢照片、現場照片、監視器影像擷取畫面，以及桃園市消防局2026年8月3日火災原因調查鑑定書與火災證物鑑定報告，均列為相關證據。

檢察官認為，蔡男涉嫌無故侵入他人建築物、竊盜，以及放火燒燬現未有人所在的他人所有建築物未遂，依法提起公訴。檢方另指出，放火部分已著手實行但未達既遂，請求法院依刑法第25條第1項規定減輕其刑。

蔡姓男子(右)今年7月26日凌晨涉嫌侵入南門市場某商行行竊，偷到千元不滿足竟在店內燒金紙引發火警，桃園地檢署依侵入建築物、竊盜及放火未遂等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

蔡姓男子(右)今年7月26日凌晨涉嫌侵入南門市場某商行行竊，偷到千元不滿足竟在店內燒金紙引發火警，桃園地檢署依侵入建築物、竊盜及放火未遂等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

蔡姓男子(右)今年7月26日凌晨涉嫌侵入南門市場某商行行竊，偷到千元不滿足竟在店內燒金紙引發火警，桃園地檢署依侵入建築物、竊盜及放火未遂等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝