聽新聞
0:00 / 0:00
木條貫穿擋風玻璃 竹北男彎腰撿東西失控 轎車翻落排水溝
新竹縣竹北市勝利十五街今上午發生驚險車禍，陳姓男子開車途中疑低頭撿拾物品，車輛失控撞破路旁護欄、翻落約3米深排水溝，護欄粗木條更直接貫穿副駕駛座擋風玻璃，畫面怵目驚心，所幸副駕駛座無人，陳男也無大礙。
警方今天上午10時許獲報，竹北市勝利十五街發生自小客車事故，竹北分局六家派出所員警隨即趕抵現場。從現場照片及影片可見，黑色TOYOTA轎車撞破護欄後翻覆排水溝，車體明顯受損，其中一根粗長木條貫穿擋風玻璃，直插副駕駛座前方，所幸當時車內僅陳男一人，未釀嚴重傷亡。
據了解，陳男行經勝利十五街時，疑因低頭撿拾車內物品，一時未注意前方路況，車輛偏離車道、撞破護欄後翻落排水溝；確切事故原因仍待警方進一步釐清。
竹北市民代表彭竣志獲悉後到場關切。他表示，勝利十五街為雙向兩線道，道路一側緊鄰排水溝，事故造成護欄受損，已聯繫竹北市公所處理，公所預計今天下午緊急進行臨時護欄修復，先加強現場安全防護。
彭竣志提醒，駕駛行車時務必專心，切勿恍神，近期行經事故路段的民眾也應減速慢行，注意行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。