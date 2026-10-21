木條貫穿擋風玻璃 竹北男彎腰撿東西失控 轎車翻落排水溝

新竹縣竹北市勝利十五街今上午發生驚險車禍，陳姓男子開車途中疑低頭撿拾物品，車輛失控撞破路旁護欄、翻落約3米深排水溝，護欄粗木條更直接貫穿副駕駛座擋風玻璃，畫面怵目驚心，所幸副駕駛座無人，陳男也無大礙。

警方今天上午10時許獲報，竹北市勝利十五街發生自小客車事故，竹北分局六家派出所員警隨即趕抵現場。從現場照片及影片可見，黑色TOYOTA轎車撞破護欄後翻覆排水溝，車體明顯受損，其中一根粗長木條貫穿擋風玻璃，直插副駕駛座前方，所幸當時車內僅陳男一人，未釀嚴重傷亡。

據了解，陳男行經勝利十五街時，疑因低頭撿拾車內物品，一時未注意前方路況，車輛偏離車道、撞破護欄後翻落排水溝；確切事故原因仍待警方進一步釐清。

竹北市民代表彭竣志獲悉後到場關切。他表示，勝利十五街為雙向兩線道，道路一側緊鄰排水溝，事故造成護欄受損，已聯繫竹北市公所處理，公所預計今天下午緊急進行臨時護欄修復，先加強現場安全防護。

彭竣志提醒，駕駛行車時務必專心，切勿恍神，近期行經事故路段的民眾也應減速慢行，注意行車安全。

黑色轎車撞破護欄翻落排水溝，護欄粗長木條更直接貫穿擋風玻璃、插入副駕駛座前方，所幸當時副駕駛座無人。圖／彭竣志提供