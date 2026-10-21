屏東台24線驚傳大貨車翻落3公尺邊坡 下山時疑煞車失靈 駕駛OHCA送醫

屏東縣里港警分局今上午11時35分接獲報案，三地門鄉台24線23公里發生大貨車翻覆，54歲吳男駕駛載運水箱的大貨車，下山途中疑因煞車失靈，車輛失控衝破邊坡3公尺深，警消將吳男救起後，OHCA已無生命跡象，送醫搶救。

警方調查，54歲吳男開著載運水箱大貨車，沿台24線下山方向行駛，疑因煞車失靈導致車輛失控，撞擊護欄後翻覆，駕駛受困車內。

消防局出動三地門分隊、瑪家分隊與特搜大隊前往救援，消防人員在上午12時17分將駕駛吳男救出，吳男OHCA，送醫搶救，肇事原因仍待調查釐清。

里港分局呼籲，行經山區下坡路段應減速慢行，並於行車前確實檢查煞車系統及車輛機件，以維護行車安全。

屏東縣三地門鄉台24線23公里今中午發生大貨車翻覆，54歲吳男駕駛載運水箱大貨車，下山途中疑因煞車失靈，失控衝破邊坡3公尺深，吳男救起後，OHCA已無生命跡象，送醫搶救。圖／讀者提供

屏東縣三地門鄉台24線23公里今中午發生大貨車翻覆，54歲吳男駕駛載運水箱大貨車，下山途中疑因煞車失靈，失控衝破邊坡3公尺深，吳男救起後，OHCA已無生命跡象，送醫搶救。圖／讀者提供

屏東縣三地門鄉台24線23公里今中午發生大貨車翻覆，54歲吳男駕駛載運水箱大貨車，下山途中疑因煞車失靈，失控衝破邊坡3公尺深，吳男救起後，OHCA已無生命跡象，送醫搶救。圖／讀者提供

屏東縣三地門鄉台24線23公里今中午發生大貨車翻覆，54歲吳男駕駛載運水箱大貨車，下山途中疑因煞車失靈，失控衝破邊坡3公尺深，吳男救起後，OHCA已無生命跡象，送醫搶救。圖／讀者提供