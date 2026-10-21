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新北消防8年成果 建物火災大幅下降42.3%、OHCA康復出院率達12.15%

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議中指出，新北市火災鑑識中心鑑驗量能大幅成長54.7%，透過火災大數據分析掌握火災風險與熱點，2019年至2025年間建物火災下降42.3%。市長侯友宜要求持續提升救災效能，確保三重安芯中心10月底各項系統人員訓練到位。

陳崇岳表示，火災鑑識中心位於五股芳洲段，占地180坪共投入2000萬的預算，讓很多分析的儀器有它自己的家，針對所有的儀器來做設計，每一年投入將近800萬到1000萬。火災鑑識中心已連續14年通過TAF及CTS雙重國際認證，鑑驗量能大幅成長54.7%，鑑定結果深獲司法機關採信。透過建立火災大數據分析體系精準掌握火災風險與熱點，使新北市2019年至2025年間建物火災大幅下降42.3%。住警器累計免費安裝近70萬戶，成功示警逃生875件。

陳崇岳指出，新北消防全面導入AI智慧派遣，將指揮派遣時間從84秒減至20秒。2026年上半年OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率高達12.15%，創歷史新高並穩居全國第一與亞洲之最，累計挽回超過3202個家庭。

針對火災方面，陳崇岳說新北市火災件數每年平均1847件六都居首，住宅火災熱點集中於人口密集都會區（三重、新莊、板橋），約70%發生於5樓以下住宅，主要起火原因為電氣因素。工廠火警熱點集中於工業聚落（樹林、新莊、五股），約四成發生作業區，起火原因也是電氣因素最多，火災致死風險時段以凌晨0時至6時最多。

陳崇岳表示，新北消防局8年增加453名消防人力，透過提升危險職務加給及危險加成、提高超勤加班費至19000元、增加深夜危勞性勤務津貼提升留才誘因，打造穩定且具韌性的消防服務量能，預估2031年邁向3500滿編。陳崇岳也細數侯友宜8年市長任內改善74處消防廳舍，累計投入逾16.2億元升級車輛與裝備。

消防局自2011年成立公共安全聯合稽查小組以來，透過跨局處合作針對高風險場所執行聯合稽查；防宣姊妹及民間志工共8856人，每年舉辦兒童消防夏令營提供2800個名額。並成立緊急應變指揮學院（ERCA），運用VR等方式進行指揮訓練，每年訓練約600人次，與國際消防及危機管理相關單位交流。

侯友宜表示，重大災害不能只由單一局處承擔，必須建立跨局處協作文化，整合各單位專業及資源，才能在災害發生時迅速應變、降低傷亡。肯定消防局在救災、救護及公共安全上的投入，市府會持續提供消防人員所需資源，改善裝備與工作環境，保障第一線人員執勤安全。

侯友宜也要求相關單位務必於10月30日前完成三重安芯中心各項就位工作，讓軟體、科技系統及人員訓練先行到位，並在系統平行轉移過程中做到零風險，後續持續檢視調整不足之處。

新北市消防局長陳崇岳在市政會議中進行專題報告。記者黃子騰／攝影
新北市消防局長陳崇岳在市政會議中進行專題報告。記者黃子騰／攝影

侯友宜肯定消防局在救災、救護及公共安全上的投入。記者黃子騰／攝影
侯友宜肯定消防局在救災、救護及公共安全上的投入。記者黃子騰／攝影

火災 建物 新北 OHCA 侯友宜 三重

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