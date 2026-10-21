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疑不明原因逆向行駛 竹南男騎機車撞電桿飛落荒地身亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮公館里大埔頂一條產業道路，今天一早有民眾報案稱有死亡車禍，警消人員獲報後立即派員前往現場處理，經消防人員確認，現場機車騎士已明顯死亡；警方隨即勘查及採證作業，肇事原因仍待調查釐清。

竹南警分局指出，今天上午6時許接獲報案，稱竹南鎮公館里大埔頂產業道路疑似發生死亡交通事故。初步調查，事故疑於昨（20日）晚間10時許發生，一名年約40歲男子騎乘普通重型機車，沿該產業道路由北往南行駛，行經事故路段時，不明原因逆向行駛，進而撞擊路旁電線桿，人車彈落一旁荒地草叢裡。

由於事發於深夜，產業道路出入人車也稀少，直到清晨天微亮才被發現。肇事騎士因傷重早已失救涼透，詳細肇事原因及事故發生經過，仍待報請檢方相驗調查釐清。

警方提醒，駕駛人行車應遵守交通規則，隨時注意前方路況及周遭環境，並保持適當車速與安全距離。夜間行車因視線較差，更應提高警覺、減速慢行，確保行車安全。

由於事發於深夜，人車彈落一旁荒田草叢裡，且產業道路出入人車稀少，肇事騎士人車直到清晨天微亮才被發現。圖／警方提供
由於事發於深夜，人車彈落一旁荒田草叢裡，且產業道路出入人車稀少，肇事騎士人車直到清晨天微亮才被發現。圖／警方提供

初步調查，該名<a href='/search/tagging/2/機車騎士' rel='機車騎士' data-rel='/2/141223' class='tag'><strong>機車騎士</strong></a>沿該產業道路由北往南行駛，行經事故路段時，不明原因逆向行駛，進而撞擊路旁電線桿，人車彈落一旁荒地草叢裡。圖／警方提供
初步調查，該名機車騎士沿該產業道路由北往南行駛，行經事故路段時，不明原因逆向行駛，進而撞擊路旁電線桿，人車彈落一旁荒地草叢裡。圖／警方提供

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