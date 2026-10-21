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少年霸凌事件張善政喊拆 中壢武和宮：即日起停止運作配合政府拆除
桃園市中壢區武和宮前日前發生未成年學生暴力事件引發眾怒，武和宮宮主今天發出聲明，本月15日晚間發生在武和宮青少年打架事件，多日來經網路流傳，許多不實消息本人概括承受；宮廟違建部分，會配合政府拆除，希望平息眾怒還給鄰里安靜的生活。
宮主表示，武和宮在地15年餘，在地民眾經常聚集話家常，宮廟平日開門，多數時間沒有宮廟聚會活動。最近本人在小琉球開業，經常往返兩地，事發當日，他本人還在外地，得知消息，立即趕回。
宮主提出4點澄清：一、我兒子未滿18歲，事發當天未參與打架。但在旁嬉鬧行為，非常不妥，在此深深道歉。二、本人未善盡責職責教導兒子，造成社會困擾，也在此向大眾道歉。三、連日來，民眾聚集打擾住戶安寧，本人深感歉意與不安，即日起，武和宮停止任何運作，配合政府拆除違建。四、連日來警方、里長辛苦維護秩序，辛苦大家，再次表達歉意。
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