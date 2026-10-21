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北橫山岳搜救迷途、摔傷為主 桃消科技裝備上「魔幻森林」塔曼山訓練

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市消防局第四大隊面對登山活動盛行，轄區復興區北橫山域事增加，全面強化隊員搜救能力，今日前往知名登山熱點，有「魔幻森林」之稱的塔曼山實地訓練，在無訊號及山區複雜的天氣、環境下，從提升離線地圖定位及現場應變等能力，為山域救援做好準備。

第四大隊表示，訓練的重點之一為「科技搜救」應用，山區往往面臨通訊訊號不穩、甚至完全斷訊，若僅依賴經驗或目視搜索，可能增加定位與搜索的難度。為此，訓練特別安排離線地圖操作演練，要求每位隊員在無網路訊號的情境下，熟練運用GPS衛星定位，執行目標座標輸入、現地軌跡追蹤以及搜救熱區劃分。透過模擬實際尋找迷途者的搜救演練，讓隊員在複雜與陡峭地形中，利用離線地圖確認位置、即時校正搜救方向，提升定位與搜索效率，爭取寶貴的救援時間。

第四大隊巴陵分隊統計，塔曼山因樹冠茂密，周圍地貌相似度高，登山客常因視線不良或體力不濟而偏離步道，使得「迷途失蹤」與「失足摔傷」成為該山區最主要的事故原因。有鑑於此，第四大隊集結消防人員深入塔曼山登山步道，現地踏查易迷途的高風險熱點，編織完善的山域搜救防禦網。

第四大隊提醒登山民眾，登山前應做好行程規畫與體能評估，備妥離線地圖、定位APP、頭燈及行動電源，並穿著適當的防滑登山鞋。在山區若不幸迷途或受傷，應保持冷靜立即撥打119求援，並盡可能留在安全位置等待救援，切勿因慌亂而任意更改路線，或冒險抄捷徑下切溪谷，以確保自身安全並爭取黃金救援時間。

消防局第四大隊上塔曼山實地感受山區複雜的天氣和環境，同時分享搜救經驗。圖／第四大隊提供
消防局第四大隊上塔曼山實地感受山區複雜的天氣和環境，同時分享搜救經驗。圖／第四大隊提供

第四大隊統計登山迷途、摔傷居多。圖／第四大隊提供
第四大隊統計登山迷途、摔傷居多。圖／第四大隊提供

參加搜救訓練的隊員練習手機離線狀態如何定位。圖／第四大隊提供
參加搜救訓練的隊員練習手機離線狀態如何定位。圖／第四大隊提供

北橫 訓練 森林

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