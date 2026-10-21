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三峽超商前債務糾紛爆衝突 男遭2人徒手毆打腹部挫傷

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市三峽區民權街一處超商前今凌晨發生傷害案件，劉姓男子因債務問題與陳姓、吳姓2名男子發生口角，雙方一言不合爆發肢體衝突，劉男遭2人徒手毆打，造成腹部挫傷。警方獲報後出動6名快打警力到場處理，經調查蒐證後，依傷害罪嫌將陳、吳2人移送法辦。

三峽警分局表示，今天凌晨0時40分許接獲110報案，指三峽區民權街184號前超商有多人發生糾紛，立即啟動快打機制，派遣6名警力趕赴現場，迅速控制現場秩序，避免衝突擴大。

警方調查，劉姓男子與陳姓男子、吳姓男子因債務問題發生爭執，過程中雙方爆發口角，隨後演變成肢體衝突，陳、吳2人徒手毆打劉男，造成劉男腹部挫傷。

現場另有陳姓男子及蘇姓男子2名友人，見雙方發生衝突後立即上前勸阻，經警方調查，2人均未參與毆打行為。

劉男事後向警方表示，將對陳、吳2人提出傷害告訴。警方完成蒐證及筆錄製作後，依涉嫌傷害罪嫌，將陳、吳2人移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局呼籲，民眾遇到債務或其他糾紛，應保持理性並循合法管道解決，切勿因一時情緒訴諸暴力，以免觸法受罰。

新北市三峽區民權街一處超商前今凌晨發生債務糾紛，3名男子爆發肢體衝突，警方獲報出動6名快打警力到場處理。記者張策／翻攝
新北市三峽區民權街一處超商前今凌晨發生債務糾紛，3名男子爆發肢體衝突，警方獲報出動6名快打警力到場處理。記者張策／翻攝

三峽 衝突 超商 債務

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