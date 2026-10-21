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台積電高雄廠工安事故釀4死 承攬商近年有多起違反勞動法令記錄
台積電高雄廠區昨發生生四死工安意外，南科管理局初步調查，承攬商上昊機械有限公司4名作業人員傍晚在從事鋼構吊掛安裝作業時，疑因三樓外側鋼構連結板螺栓斷裂，導致高處墜落，而承攬商2022年起就多次違反勞動法令遭開罰。
據勞動部違規查詢系統顯示，上昊機械從2022起陸續遭台北市政府、高雄市政府、職業安全衛生署、桃園市政府、新竹科學園區等單位開罰。
其中2024年7月遭新竹科學園區依違反職業安全衛生法第6條第1項開罰6萬元，違規事實是鋼構組配作業前未擬訂作業計畫，包括安全作業方法及標準作業程序、防止構材及其組配件飛落或倒塌方法、設置能防止作業勞工發生墜落之設備及其設置方法、人員進出作業區管制等。
這起重大事故發生在台積電楠梓園區F22 P4新建工程工地，4名工人由高處墜落，救護人員分送3家醫院搶救。其中，34歲楊姓工人送往健仁醫院最先傳出不治；33歲黃姓工人送往海軍總醫院、34歲周姓工人送往高雄榮總，2人到院前均已無呼吸心跳，經全力搶救仍先後宣告不治。
37歲黃姓工人送往高雄榮總，是4人中唯一意識清醒者，院方緊急安排手術後轉入加護病房持續治療，晚料昨晚10時許也傷重不治。
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