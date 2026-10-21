影／女山友登山途中疑高山症發作 空勤派直升機飛到雪北山屋救援

一名34歲女山友攀爬途中經過苗栗縣雪北山屋時，有持續嘔吐、劇烈頭痛，疑為高山症發作無法行走，空勤總隊今天派出黑鷹直升機救援，載下山後，救護車載送到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，一名女山友於攀爬途中經過雪北山屋時，有持續嘔吐、劇烈頭痛疑為高山症發作，無法行走，請求直升機落地搭載救援。

今天派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛陶金鈺、機工長曾元宏，消防署特搜隊員孫寬耀、李法寬出勤。

今天早上8時12分從台中機場起飛定向目標區，到達目標區完成安全評估後採人員吊掛方式實施救援，由特搜人員李法寬出艙，完成人員吊掛作業後起飛返回清泉崗機場，落地後將傷患交由救護車轉送醫院。