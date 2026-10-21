台積電鋼構工程釀4死工安事故 疑螺栓彈性疲乏、數量不足釀禍

台積電高雄楠梓園區F22 P4廠新建工程昨重大工安事故釀4死，事故原因指向鋼構螺栓斷裂，造成連人帶鋼梁從高處墜落，南科管理局長鄭秀絨今天說，初步研判可能是鋼構連結螺栓重複使用，導致彈性疲乏、強度不足，也不排除螺栓數量不足，她透露，南科管理局去年至今已針對該工程進行21次勞動檢查，另有1次鋼構專項檢查，確切事故原因仍待調查釐清。

台積電楠梓園區F22 P4廠昨下午進行鋼構吊掛安裝作業，疑因連結板螺栓斷裂，導致鋼梁連同4名工人從高處墜落，釀成4死悲劇，外界關注施工安全防護是否落實，以及螺栓斷裂的真正原因。

南管局長鄭秀絨指出，初步掌握事故關鍵在於鋼構連結螺栓斷裂，由於假設工程使用的螺栓通常會重複利用，不排除螺栓因反覆使用產生彈性疲乏，導致結構強度不足；另種可能是施工時使用的螺栓數量不夠，無法承受鋼梁重量，兩種可能性都須進一步調查確認。

外界質疑施工現場安全防護不足，鄭秀絨表示，事發當時4名工人都站在同一根鋼梁上作業，也都有繫掛安全繩，安全繩固定在發生斷裂、墜落的鋼構上，導致鋼梁掉落時，4人也跟著墜落，「安全繩綁了也沒用」，未來將檢討安全繩固定位置及螺栓強度等問題。

針對工地勞檢是否確實，鄭秀絨指出，南科管理局針對台積電F22 P4 FAB新建工程，114年進行3次勞檢、115年18次，合計21次，另進行1次鋼構檢查，並非沒有定期稽查。

鄭秀絨強調，管理局昨晚已派員赴現場檢查，保全相關證據，後續將針對斷裂螺栓進行專業判定，釐清是否涉及材料疲乏、螺栓數量不足或其他施工問題。

至於承攬商是否違反職安法規，須待調查報告出爐後依法裁處，工程已勒令停工，須查明事故原因、完成改善，才能申請復工，至於是否影響台積電建廠進度，則由台積電自行評估。

承攬台積電高雄F22廠P4鋼構工程的上昊機械有限公司，登記於高雄市新興區工程承攬商，主要從事電焊、冷作、機械安裝與鋼構工程，昨發生外側鋼構連結板螺栓斷裂意外，導致4名作業人員從3樓高空墜落，4人全數罹難，該工程已被勒令停工並進行調查。